Kötü Kedi Şerafettin fragmanı film izle

Sıradan bir Mart sabahında, kötü kedilerin en kötüsü, anti-kahraman Kötü Kedi Şerafettin, kadim yancıları Fare Rıza ve Martı Rıfkı ile mangal hazırlığındadırlar. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz… Zira Şero, aynı gün, babası Tonguç tarafından evden kovulur, bir dizi düşmanının saldırısına uğrar, hayatında ilk kez aşık olur dahası baba olduğunu öğrenir (tabii ki bunu kabullenmez!). Sorunların çözümü ise Rıza’dan gelir: Bundan böyle hayvan değil, insan gibi düşüneceklerdir!
Sıradan bir Mart sabahında, kötü kedilerin en kötüsü, anti-kahraman Kötü Kedi Şerafettin, kadim yancıları Fare Rıza ve Martı Rıfkı ile mangal hazırlığındadırlar. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz… Zira Şero, aynı gün, babası Tonguç tarafından evden kovulur, bir dizi düşmanının saldırısına uğrar, hayatında ilk kez aşık olur dahası baba olduğunu öğrenir (tabii ki bunu kabullenmez!). Sorunların çözümü ise Rıza’dan gelir: Bundan böyle hayvan değil, insan gibi düşüneceklerdir!