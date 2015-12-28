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Kötü Kedi Şerafettin fragmanı film izle

Çizgi roman serisinden tanıdığımız Kötü Kedi Şerafettin Beyaz Perdeye animasyon olarak geliyor, bir çok kesimin izlerken eğleneceği hatta animasyon filmin süresinin kısalığından çok şikayet edileceği güzel bir yapım, Kötü Kedi Şerafettin fragmanı film izle tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

Çizgi roman serisinden tanıdığımız Kötü Kedi Şerafettin Beyaz Perdeye animasyon olarak geliyor, bir çok kesimin izlerken eğleneceği hatta animasyon filmin süresinin kısalığından çok şikayet edileceği güzel bir yapım, Kötü Kedi Şerafettin fragmanı film izle tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

 Sıradan bir Mart sabahında, kötü kedilerin en kötüsü, anti-kahraman Kötü Kedi Şerafettin, kadim yancıları Fare Rıza ve Martı Rıfkı ile mangal hazırlığındadırlar.  Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz… Zira Şero, aynı gün, babası Tonguç tarafından evden kovulur, bir dizi düşmanının saldırısına uğrar, hayatında ilk kez aşık olur dahası baba olduğunu öğrenir (tabii ki bunu kabullenmez!). Sorunların çözümü ise Rıza’dan gelir: Bundan böyle hayvan değil, insan gibi düşüneceklerdir! 

Film, çizgi roman serisi olarak tanıdığımız ve Bülent Üstün’ün imzasını taşıyan Kötü Kedi Şerafettin ve mahallesindeki renkli karakterlerinin maceralarını beyazperdeye taşıyor. Senaryosu Levent Kazak ve Bülent Üstün tarafından kaleme alınan filmde Şerafettin’in seslendirmesini Uğur Yücel gerçekleştirirken, diğer karakterleri Demet Evgar, Güven Kıraç, Okan Yalabık, Gökçe Özyol, Ayşen Gruda, Cezmi Baskın, Yekta Kopan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimler sesleriyle hayat veriyor.
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Kötü Kedi Şerafettin
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