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Kocan Kadar Konuş: Diriliş Fragmanı Film izle

Son zamanlarda ülkemizde sinema sektörüne renk katan Ezgi Mola, serinin 2. Filminde başrolü Murat Yıldırım ile birlikte üstleniyor. Aykırı bir kızı canlandıran Efsun karakteri, yıllardır insanlarımızın korkusu olan “ elalam ne der? “ kalıbına resmen savaş açıyor. Sevdiği adam olan Sinan’a evlenme teklifi eden Efsun, Sinan’ın teklifi kabul etmesiyle düğün hazırlıklarına başlıyor. Fakat ailelerin olaya karışmasıyla birlikte bizi hem eğlenceli hem de karmaşık olaylar bekliyor. Filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yapıyor.

Son zamanlarda ülkemizde sinema sektörüne renk katan Ezgi Mola, serinin 2. Filminde başrolü Murat Yıldırım ile birlikte üstleniyor. Aykırı bir kızı canlandıran Efsun karakteri, yıllardır insanlarımızın korkusu olan “ elalam ne der? “ kalıbına resmen savaş açıyor. Sevdiği adam olan Sinan’a evlenme teklifi eden Efsun, Sinan’ın teklifi kabul etmesiyle düğün hazırlıklarına başlıyor. Fakat ailelerin olaya karışmasıyla birlikte bizi hem eğlenceli hem de karmaşık olaylar bekliyor. Filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yapıyor.

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu’na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu,  Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler.
 
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