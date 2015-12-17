Kocan Kadar Konuş: Diriliş Fragmanı Film izle

Son zamanlarda ülkemizde sinema sektörüne renk katan Ezgi Mola, serinin 2. Filminde başrolü Murat Yıldırım ile birlikte üstleniyor. Aykırı bir kızı canlandıran Efsun karakteri, yıllardır insanlarımızın korkusu olan “ elalam ne der? “ kalıbına resmen savaş açıyor. Sevdiği adam olan Sinan’a evlenme teklifi eden Efsun, Sinan’ın teklifi kabul etmesiyle düğün hazırlıklarına başlıyor. Fakat ailelerin olaya karışmasıyla birlikte bizi hem eğlenceli hem de karmaşık olaylar bekliyor. Filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yapıyor.

17 Aralık 2015 Perşembe 13:32