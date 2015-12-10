Kocaeli'de Kargo firmasında işçilere kimyasal madde şoku

Kargo firmasında çalışan 60 işçi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Bölümü’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası hastanenin acil servisi karantina altına alındı.

Kocaeli’de bir kargo firmasına gönderilen denatonyum benzuat paketinin patlaması sonucu 60 işçi zehirlendi. Olay sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi karantina altına alındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-130 karayolu üzerinde bulunan bir kargo şirketine ait aktarma merkezinin deposuna gönderilen ve içerisinde denatonyum benzuat maddesi bulunan küçük paket aktarım sırasında patladı. Paketteki sıvı madde çevreye yayılırken, kargo firmasında çalışan işçilerde zehirlenme belirtileri meydana geldi.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kusma, mide bulantısı, burun ve göz yanması şikayeti bulunan işçiler hemen hastaneye kaldırıldı. İlk olarak çevre hastanelere giden işçiler, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İşçilerin sevkinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi karantina altına alındı. Yaklaşık 60 işçi hastanenin acil servisinde bulunan dekontaminasyon odasına teker teker alınarak yıkandı.





POLİS ALARMA GEÇTİ

Hastanedeki kimyasal madde eğitimi alan görevliler, özel kıyafetleriyle işçileri tek tek odaya aldı. Bu sırada acil servise gelen başka hastalar maske takan güvenlik görevlileri tarafından başka hastanelere yönlendirildi. Acil servise başka hasta kabul edilmezken, polis ekipleri de hastane önünde nöbet tuttu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA