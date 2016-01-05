Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu hayranları bu habere bayılacak!

Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ 2016'da ekranlara geri dönüyor.

Ay Yapım, Eylül 2016 sezonuna sürpriz dizilerle girecek. Ay Yapım daha önce yeni dizileri için Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ile anlaşmıştı. Ay Yapım yeni 3. dizisi için son olarak Karadayı dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu ile anlaştı. Üç dizi de Eylül 2016’da ekrana gelecek.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Star’da ekrana gelecek. Çağatay Ulusoy’un Merve Boluğur’la olan dizisinin ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinin kanalı henüz netlik kazanmadı.