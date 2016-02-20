Kısmetse Olur'da Hangi Yarışmacılar koruma altına alındı?

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, yeni bölümleri ile hafta içi her gün, finali ile hafta sonu ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur”da kimler elendi? Kısmetse Olur Haftanın Finali Cumartesi saat 12:45’te Kanal D’de...Gelin ve Damat adaylarından kim yarışmaya veda edecek?
Gelin adaylarından Ayça Beğen yine koruma alırken damat adayları arasında ise sürpriz bir isim koruma aldı.Melis Buse ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Erdem Dalfidan koruma alan isim oldu. Erdem ödülünü beklendiği gibi Melis ile paylaştı.
Gelin ve Damat adaylarından kim yarışmaya veda edecek?
Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek.
"Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.
KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?
Erkekler evinde kim koruma altına alındı? Kim elenme adayı oldu? Kadınlar evinde de kimin koruma altına alındığı kimin elenme adayı olduğu büyük merak konusu. Erdem artık kendini net bir şeklide ifade etmeye başladı. Melis ile yaşadığı ilişki de onu haftanın damat adaylarından biri yaptı. Kısmetse Olur yarışmasında kim elendi? Gelin adayı evinde hangi yarışmacı hangi ismi koruma altına aldı?
Serhan Ceyda'nın elenmesini istedi. Erdem ise Cansel Çördük'ün elenmesini istedi. Emre de Cansel'in elenmesini istedi. Ceyda'nın elenmesini isteyen ikinci isim Murat oldu. "Kimsenin aşk acısı çekmesini istemiyorum" diyerek Ceyda'nın adını yazdı. Son oyu ise yeni yarışmacı Adnan kullandı.
ESER VE MELEK ELENDİ
Yapılan oylama sonucu hem erkekler evinin hem de kızlar evinin neşe kaynağı olan Eser elendi. Kızlar evine ise elenen yarışmacı Melek oldu. Melek Kısmetse Olur yarışmasına geçen hafta katılmıştı. Bir hafta boyunca Serhan ile yakınlaşan Melek, yarışmadan elenen isim oldu.
Kısmetse Olur Haftanın Finali Cumartesi saat 12:45’te Kanal D’de. Sakın Kaçırmayın!
Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlenmeye karar veren çift ise muhteşem bir düğünün yanı sıra büyük ödülün de sahibi olacak.
Hafta içi her gün 12:45’te yeni bölümleri ile ekrana gelen “Kısmetse Olur”da mükemmel çifti sizin oylarınız belirliyor! Evdeki 7 gelin ve 7 damat adayı yarışmacı arasından yapacağınız eşleştirme ile gönlünüzdeki favori çifte, baş başa görüşme şansı sunabilirsiniz.
7 kız ve 7 erkek yarışmacı arasından yapacağınız eşleştirme ile gönlünüzdeki favori çifte, baş başa görüşme şansı sunabilirsiniz.
Muhteşem Bir Düğün, Harika Bir Ev
Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlilik yolunu seçen çiftimiz, muhteşem bir düğünün dışında harika bir ev, yurt dışında balayı tatili ve takı setlerinin sahibi olacaklar.
Gerek benzer zevkleriyle, gerekse müstakbel eşlerinde aradıkları ortak özelliklerle, hayatlarının aşkını arayan gelin ve damat adaylarından her hafta birer kişi elenecek, yerlerine yeni adaylar gelecek. Böylece, adayların Kısmetse Olur evinde aşkı bulma ihtimali hiçbir zaman bitmeyecek.
Gelin ve damat adayları, bu programda hem aradıkları aşkı bulacak hem de haftanın birincileri 10.000 TL ödülün sahibi olacak.
YARIŞMACILAR
MELİS BUSE BETKAYAN
Yaşı : 23
Eğitim durumu : Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü İç mimarlık mezunu
Meslek : İç Mimar
Memleket: Sivas
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz rengi: Açık kahve
Boy: 1.71
Kilo: 54
Burç: Balık
CANSEL ÇÖRDÜK
Yaşı : 20
Eğitim durumu : Kültür Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Hazırlık öğrencisi
Meslek : Öğrenci
Memleket: Antalya
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz rengi: Kahverengi
Boy: 1.75
Kilo: 57
Burç: Terazi
AYÇA BEĞEN
Yaşı : 28
Eğitim Durumu : İlkokul mezunu
Meslek : Şu anda çalışmıyor
Memleket : Elazığ
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz Rengi : Ela
Kilo : 54
Boy : 1.65
Burç : Aslan
CEYDA KIRICI
Yaşı : 21
Eğitim Durumu : Lise mezunu
Meslek: Şu an çalışmıyor
Memleket: İzmir
Göz Rengi: Kahverengi
Kilo: 53
Boy: 1. 70
Burç: Koç
DANİELA GRAJDEANU
Yaşı: 23
Eğitim Durumu: Beykent Üniversite – Halkla İlişkiler Mezunu
Meslek: Pilates Eğitmeni
Memleket: Romanya
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Kahverengi
Kilo: 54
Boy: 1.70
Burç: Akrep
DEMET KASAR (Elendi)
Yaşı: 35
Eğitim Durumu: Ortaokul Mezunu
Meslek: Butik sahibi
Memleket: Çerkez
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Kahverengi
Boy: 1.80
Kilo: 64
Burç: Kova
MEHTAP TAŞKIRAN
Yaşı: 30
Eğitim Durumu: Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu
Meslek: Muhasebeci
Memleket: Yozgat
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Yeşil
Kilo: 57
Boy: 1.71
Burç: Boğa
ESER WEST ( Elendi )
Yaşı : 25
Eğitim durumu : La guardia community college
Meslek : İngilizce Öğretmeni
Memleket: Newyork
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz rengi: Kahverengi
Boy: 1.88
Kilo: 88
Burç: Kova
EMRE UBEYLİ
Yaşı: 23
Eğitim Durumu: Açık Öğretim Spor Yönetimi
Meslek: Fitness Antrenörü
Memleket: Kayseri
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Açık Kahve
Boy: 1.88
Kilo: 78
Burç: Koç
ERDEM DALFİDAN
Yaşı: 27
Eğitim durumu: Doğu Akdeniz Üniversite – Turizm Bölümü
Meslek: İşletmeci
Memleket: Bursa
Yaşadığı Yer : Bursa
Göz rengi: Kahverengi
Boy: 1.86
Kilo: 80
Burç: Balık
MURAT ÖZBAKAN
Yaşı: 45
Eğitim Durumu: Açık Öğretim Fakültesi - İşletme mezunu
Meslek: Tekstil Sektöründe Yönetici
Memleket: İstanbul
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Açık Kahve
Kilo: 80
Boy: 1.84
Burç: Balık
SERHAN ÇELİKER
Yaşı: 26
Eğitim Durumu: Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezi Konservatuar (Tiyatro
bölümü) 3. Sınıf Öğrencisi
Meslek : İşadamı - Tekstil Şirketi Sahibi
Memleket: Adana
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Koyu Kahve
Boy: 1.88
Kilo : 78
Burç: Yengeç
TANKUT DENKER
Yaşı: 43
Eğitim durumu: Marmara Üniversite Turizm Otelcilik
Meslek: Profesyonel Masaj Terapisti
Memleket: İstanbul
Yaşadığı yer: San Francisco- Amerika
Göz Rengi: Kahverengi
Boy: 1.79
Kilo: 83
Burç: Boğa