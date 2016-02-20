Kısmetse Olur'da Hangi Yarışmacılar koruma altına alındı?

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, yeni bölümleri ile hafta içi her gün, finali ile hafta sonu ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur”da kimler elendi? Kısmetse Olur Haftanın Finali Cumartesi saat 12:45’te Kanal D’de...Gelin ve Damat adaylarından kim yarışmaya veda edecek?





Gelin adaylarından Ayça Beğen yine koruma alırken damat adayları arasında ise sürpriz bir isim koruma aldı . Melis Buse ile yeniden aşk yaşam aya başlayan Erdem Dalfidan koruma alan isim oldu. Erdem ödülünü beklendiği gibi Melis ile paylaştı.

Gelin ve Damat adaylarından kim yarışmaya veda edecek?



Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek.





"Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.



KISMETSE OLUR'DA KİM ELENDİ?



Erkekler evinde kim koruma altına alındı? Kim elenme adayı oldu? Kadınlar evinde de kimin koruma altına alındığı kimin elenme adayı olduğu büyük merak konusu. Erdem artık kendini net bir şeklide ifade etmeye başladı. Melis ile yaşadığı ilişki de onu haftanın damat adaylarından biri yaptı. Kısmetse Olur yarışmasında kim elendi? Gelin adayı evinde hangi yarışmacı hangi ismi koruma altına aldı?





Serhan Ceyda'nın elenmesini istedi. Erdem ise Cansel Çördük'ün elenmesini istedi. Emre de Cansel'in elenmesini istedi. Ceyda'nın elenmesini isteyen ikinci isim Murat oldu. "Kimsenin aşk acısı çekmesini istemiyorum" diyerek Ceyda'nın adını yazdı. Son oyu ise yeni yarışmacı Adnan kullandı.





ESER VE MELEK ELENDİ



Yapılan oylama sonucu hem erkekler evinin hem de kızlar evinin neşe kaynağı olan Eser elendi. Kızlar evine ise elenen yarışmacı Melek oldu. Melek Kısmetse Olur yarışmasına geçen hafta katılmıştı. Bir hafta boyunca Serhan ile yakınlaşan Melek, yarışmadan elenen isim oldu.





Kısmetse Olur Haftanın Finali Cumartesi saat 12:45’te Kanal D’de. Sakın Kaçırmayın!





Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlenmeye karar veren çift ise muhteşem bir düğünün yanı sıra büyük ödülün de sahibi olacak.





Hafta içi her gün 12:45’te yeni bölümleri ile ekrana gelen “Kısmetse Olur”da mükemmel çifti sizin oylarınız belirliyor! Evdeki 7 gelin ve 7 damat adayı yarışmacı arasından yapacağınız eşleştirme ile gönlünüzdeki favori çifte, baş başa görüşme şansı sunabilirsiniz.





7 kız ve 7 erkek yarışmacı arasından yapacağınız eşleştirme ile gönlünüzdeki favori çifte, baş başa görüşme şansı sunabilirsiniz.







Muhteşem Bir Düğün, Harika Bir Ev



Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlilik yolunu seçen çiftimiz, muhteşem bir düğünün dışında harika bir ev, yurt dışında balayı tatili ve takı setlerinin sahibi olacaklar.





Gerek benzer zevkleriyle, gerekse müstakbel eşlerinde aradıkları ortak özelliklerle, hayatlarının aşkını arayan gelin ve damat adaylarından her hafta birer kişi elenecek, yerlerine yeni adaylar gelecek. Böylece, adayların Kısmetse Olur evinde aşkı bulma ihtimali hiçbir zaman bitmeyecek.





Gelin ve damat adayları, bu programda hem aradıkları aşkı bulacak hem de haftanın birincileri 10.000 TL ödülün sahibi olacak.





YARIŞMACILAR



MELİS BUSE BETKAYAN



Yaşı : 23

Eğitim durumu : Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü İç mimarlık mezunu

Meslek : İç Mimar

Memleket: Sivas

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz rengi: Açık kahve

Boy: 1.71

Kilo: 54

Burç: Balık





CANSEL ÇÖRDÜK



Yaşı : 20

Eğitim durumu : Kültür Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Hazırlık öğrencisi

Meslek : Öğrenci

Memleket: Antalya

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz rengi: Kahverengi

Boy: 1.75

Kilo: 57

Burç: Terazi





AYÇA BEĞEN



Yaşı : 28

Eğitim Durumu : İlkokul mezunu

Meslek : Şu anda çalışmıyor

Memleket : Elazığ

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz Rengi : Ela

Kilo : 54

Boy : 1.65

Burç : Aslan





CEYDA KIRICI



Yaşı : 21

Eğitim Durumu : Lise mezunu

Meslek: Şu an çalışmıyor

Memleket: İzmir

Göz Rengi: Kahverengi

Kilo: 53

Boy: 1. 70

Burç: Koç





DANİELA GRAJDEANU



Yaşı: 23

Eğitim Durumu: Beykent Üniversite – Halkla İlişkiler Mezunu

Meslek: Pilates Eğitmeni

Memleket: Romanya

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Kahverengi

Kilo: 54

Boy: 1.70

Burç: Akrep





DEMET KASAR (Elendi)



Yaşı: 35

Eğitim Durumu: Ortaokul Mezunu

Meslek: Butik sahibi

Memleket: Çerkez

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Kahverengi

Boy: 1.80

Kilo: 64

Burç: Kova





MEHTAP TAŞKIRAN



Yaşı: 30

Eğitim Durumu: Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu

Meslek: Muhasebeci

Memleket: Yozgat

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Yeşil

Kilo: 57

Boy: 1.71

Burç: Boğa







ESER WEST ( Elendi )



Yaşı : 25

Eğitim durumu : La guardia community college

Meslek : İngilizce Öğretmeni

Memleket: Newyork

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz rengi: Kahverengi

Boy: 1.88

Kilo: 88

Burç: Kova





EMRE UBEYLİ



Yaşı: 23

Eğitim Durumu: Açık Öğretim Spor Yönetimi

Meslek: Fitness Antrenörü

Memleket: Kayseri

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Açık Kahve

Boy: 1.88

Kilo: 78

Burç: Koç





ERDEM DALFİDAN



Yaşı: 27

Eğitim durumu: Doğu Akdeniz Üniversite – Turizm Bölümü

Meslek: İşletmeci

Memleket: Bursa

Yaşadığı Yer : Bursa

Göz rengi: Kahverengi

Boy: 1.86

Kilo: 80

Burç: Balık





MURAT ÖZBAKAN



Yaşı: 45

Eğitim Durumu: Açık Öğretim Fakültesi - İşletme mezunu

Meslek: Tekstil Sektöründe Yönetici

Memleket: İstanbul

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Açık Kahve

Kilo: 80

Boy: 1.84

Burç: Balık





SERHAN ÇELİKER



Yaşı: 26

Eğitim Durumu: Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezi Konservatuar (Tiyatro

bölümü) 3. Sınıf Öğrencisi

Meslek : İşadamı - Tekstil Şirketi Sahibi

Memleket: Adana

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Koyu Kahve

Boy: 1.88

Kilo : 78

Burç: Yengeç





TANKUT DENKER



Yaşı: 43

Eğitim durumu: Marmara Üniversite Turizm Otelcilik

Meslek: Profesyonel Masaj Terapisti

Memleket: İstanbul

Yaşadığı yer: San Francisco- Amerika

Göz Rengi: Kahverengi

Boy: 1.79

Kilo: 83