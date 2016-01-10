Kısmetse Olur Yarışmacısı Tankut Denker Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Tankut Denker: Marmara Üniversite Turizm ve Otelcilik mezunu olan Tankut, 43 yaşında ve hayatına Profesyonel Masaj Terapisti olarak devam ediyor. Aslen İstanbullu olan yarışmacı ABD - San Francisco’da yaşıyor. Tankut’un burcu Boğa, göz rengi ise Kahverengi. Boyu 1,79 cm ve kilosu 83 kg.





8 erkek ve 8 kadın yarışmacının gerçek aşkı bulmak adına bir araya geldikleri Kısmetse Olur 'da bu akşam 'eleme gecesi'' heyecanı yaşanıyor. Peki; Kısmetse Olur haftanın finali'nde kimler elecek?, Hangi gelin adayı elenecek?, Hangi damat adayı elenecek?, Haftanın mükemmel çifti kim olacak? İşte detaylar…

Bu soruların cevapları Kısmetse Olur 9 Ocak 2016 eleme gecesinde belli olacak. Kısmetse Olur eleme heyecanından önce SMS oylaması sonucu koruma altına alınan gelin ve damat adayı belli oldu. Buna göre; Kısmetse Olur programında SMS oylaması sonucu gelin adaylarından Cansel Çördük ile damat adaylarından Eser West koruma altına alınan yarışmacılar oldu.

Hafta içi hergün saat 12:45'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışma programı, özgün içeriği ve servet değerindeki ödülleri ile dikkat çekiyor. Heyecan fırtınasının bir an bile dinmediği yarışmada hem aradığı aşkı bulan hem de haftanın birincisi olan gelin ve damat adayları 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.