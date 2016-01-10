Kısmetse Olur Yarışmacısı Serhan Çeliker Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Kısmetse olur programının yakışıklı damat adayı Serhan Çeliker bu hafta kız arkadaşı Fatma'nın elenmesinin ardından kendi isteği ile yarışmadan ayrıldı, Kısmetse Olur Yarışmacısı Serhan Çeliker Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz

10 Ocak 2016 Pazar 13:58