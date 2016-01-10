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Kısmetse Olur Yarışmacısı Serhan Çeliker Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Kısmetse olur programının yakışıklı damat adayı Serhan Çeliker bu hafta kız arkadaşı Fatma'nın elenmesinin ardından kendi isteği ile yarışmadan ayrıldı, Kısmetse Olur Yarışmacısı Serhan Çeliker Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz

Kısmetse Olur Yarışmacısı Serhan Çeliker Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?
Serhan Çeliker: Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan 26 yaşındaki Serhan, Tekstil firması sahibi. Aslen Adanalı olan yarışmacı İstanbul’da yaşıyor. Göz rengi Koyu Kahve. Burcu Yengeç, boyu 1,88 cm, kilosu ise 78 kg.

 Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programına damga vuran adam olarak nitelendiren Serhan Çeliker kimdir? DAha Önce Bu Tarz Benim Kızlar Erkekler programında Show TV finale kadar yükselen Serhan Çeliker artık evlenmek istiyor. Popülerliğini her bölümde attıran Serhan Çeliker hayat ve biyografisi yayınlandı. İşte Serhan Çeliker hayatı. Kısmetse Olur Serhan Çeliker kimdiR?  Kanal D ekranlarınızda yeni yayınlanmaya başlayan ve çok farklı bir  formatla yapılan Kısmetse Olur yarışmasında  yarışmacıları arasında olan Serhan Çeliker 1992 tarihinde Adana‘ da dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan Serhan Çeliker İstanbul’ da yaşamaktadır. Koyu Kahverengi gözlü olan yarışmacının boyu 188 cm ve 78 kğ dır. Yakışıklı yarışmacı  İstanbul’ da Tekstil sektörüyle uğraşmaktadır. Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro bölümde 3. Sınıf Öğrencisidir. Serhan Çeliker daha öncesinde de Show Tv ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim Adlı yarışmaya katılmıştır 


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Kısmetse OlurSerhan ÇELİKER
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