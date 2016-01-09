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Kısmetse Olur Yarışmacısı Nur Erkoç Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Kısmetse Olur evlenme programına geçen haftalarda dahil olan Nur Erkoç Emre ile yakınlaşma yolunda ilerlerken önceden evli olduğunu açıklması ile ikili sorun yaşamıştı, Kısmetse Olur Yarışmacısı Nur Erkoç Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi tüm detaylara haberimizde bulabilirisniz

Kısmetse Olur Yarışmacısı Nur Erkoç Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?
 Kısmetse Olur evlenme programına geçen haftalarda dahil olan Nur Erkoç Emre ile yakınlaşma yolunda ilerlerken önceden evli olduğunu açıklması ile ikili sorun yaşamıştı, Kısmetse Olur Yarışmacısı Nur Erkoç Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi tüm detaylara haberimizde bulabilirisniz

Nur Erkoç: Üniversite öğrencisi olan Nur, 23 yaşında. ivent Organizasyonu olarak hayatını sürdüren yarışmacının göz rengi Açık Kahverengi, burcu Balık, boyu 1.70 cm, kilosu ise 49 kg.
Kanal D Kısmetse Olur programında muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur yarışmacıları kimler? Gelin adayı Melek Çelebi kimdir? Seda Akgül sunumuyla Kısmetse Olur programı yarışmacısı Melek Çelebi ile ilgili detaylar haberimizde...

Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D ekranlarında.

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.
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Kısmetse OlurNur Erkoç
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