Kısmetse Olur Yarışmacısı Murat Özbakan Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

: 45 yaşında İstanbullu olan ve İstanbul’da yaşayan Murat, Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Tekstil sektöründe yönetici olan Murat’ın göz rengi Açık Kahve, burcu ise Balık. Boyu 1,84 cm, kilosu 80 kg.

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.