Kısmetse Olur Yarışmacısı Melis Buse Betyakan Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Melis Buse Betyakan

: 23 yaşındaki Melis, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık mezunu. Eğitiminden dolayı hayatına İç Mimar olarak devam eden yarışmacı aslen Sivaslı ancak İstanbul’da yaşıyor. Melis’in göz rengi Açık Kahve, burcu ise Balık. Boyu 1,74 cm, kilosu 54 kg.





Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D ekranlarında.

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.