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Kısmetse Olur Yarışmacısı Mehtap Taşkıran Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?
Kısmetse olur evlenme programı gelin adaylarından Mehtap Taşkıran şu sıralar damat adaylarından Murat ile birlikte ikili birbirlerini tanımaya çalışıyor, Kısmetse Olur Yarışmacısı Mehtap Taşkıran Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz
09 Ocak 2016 Cumartesi 19:36
Kısmetse olur evlenme programı gelin adaylarından Mehtap Taşkıran şu sıralar damat adaylarından Murat ile birlikte ikili birbirlerini tanımaya çalışıyor, Kısmetse Olur Yarışmacısı Mehtap Taşkıran Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz
Mehtap Taşkıran: Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Muhasebe mezunu olan 30 yaşındaki Mehtap’ın mesleği Muhasebecilik. Aslen Yozgatlı olan yarışmacı İstanbul’da yaşıyor. Burcu Boğa ve göz rengi Yeşil. Mehtap’ın boyu 1,71 cm, kilosu ise 57 kg.
Kısmetse Olur programının gelin adayı Mehtap Taşkıran 1985 senesinde memleketi Yozgat'ta hayata gözlerini açtı.30 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle ilgi çekmektedir.Güzel gelin adayı hayatını Yozgatlı olmasına rağmen İstanbul'da sürdürmektedir.Ela gözlü olduğu bilinen gelin adayı boy uzunluğu da 1.71 cm'dir.Mehtap Taşkıran meslek olarak muhasebecilik yapmakta.
30 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Taşkıran'ın bilgilerini sizler için derledik ve sunduk.Kısmetse Olur programı hayatına neler getirecek, bunu hep birlikte göreceğiz.
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