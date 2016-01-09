Kısmetse Olur evlenme proğramına geçen hafta dahil olan Hazal Fatma Fırat sevgilisi ve dargın olduğu Serhan Çeliker için eve girmişti sizde haberimizde Kısmetse Olur Yarışmacısı Hazal Fatma Fırat Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi bilgilere rahatça ulaşabilirsiniz



Fatma Nisan Kala: 23 yaşında Üniversite öğrencisi olan Fatma Nisan, Diyarbakırlı. İstanbul’da yaşayan yarışmacının göz rengi Kahverengi. Burcu Koç olan Fatma’nın boyu 1,67 cm, kilosu ise 49 kg.





Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.