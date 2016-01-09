Kısmetse Olur evlenme proğramına geçen hafta dahil olan Hazal Fatma Fırat sevgilisi ve dargın olduğu Serhan Çeliker için eve girmişti sizde haberimizde Kısmetse Olur Yarışmacısı Hazal Fatma Fırat Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi bilgilere rahatça ulaşabilirsiniz
Fatma Nisan Kala: 23 yaşında Üniversite öğrencisi olan Fatma Nisan, Diyarbakırlı. İstanbul’da yaşayan yarışmacının göz rengi Kahverengi. Burcu Koç olan Fatma’nın boyu 1,67 cm, kilosu ise 49 kg.
Kısmetse Olur evlenme proğramına geçen hafta dahil olan Hazal Fatma Fırat sevgilisi ve dargın olduğu Serhan Çeliker için eve girmişti sizde haberimizde Kısmetse Olur Yarışmacısı Hazal Fatma Fırat Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi bilgilere rahatça ulaşabilirsiniz