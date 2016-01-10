Kısmetse Olur Yarışmacısı Gürkan Demirci Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Gürkan Demirci

: 33 yaşında, Profesyonel Futbolcu olan Gürkan İstanbul’da yaşıyor. Açık Kahve göz rengine sahip olan yarışmacının burcu Balık, boyu 1,91 cm, kilosu 90 kg.





Kısmetse Olur'da herkesi şok eden haftanın finali Cumartesi günü ekrana geldi. Yapımını Production House’un üstlendiği, sunuculuğunu ünlü sunucu Seda Akgül’ün yaptığı “Kısmetse Olur” adlı yarışma programı yine kaldığı yerden devam etti. Ekranların sevilen programı Kısmetse Olur'da bu haftaki elenen isimler açıklandı. Yeni gelen yarışmacılar ise seyirciyi çok şaşırttı.

Gelin ve damat adayları, bu programda hem aradıkları aşkı bulacak hem de haftanın birincileri 10.000 TL ödülün sahibi olacak. Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlilik yolunu seçen çiftimiz, muhteşem bir düğünün dışında harika bir ev, yurt dışında balayı tatili ve takı setlerinin sahibi olacaklar. Peki Kısmetse Olur 13. hafta finalinde kim elendi? İşte o ayrıntılar...