Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Eser West

: 25 yaşında İngilizce öğretmeni olan Eser, ABD’nin eyaleti olan New York’ta doğmuş. İstanbul’da yaşayan yarışmacının göz rengi Kahverengi burcu ise Kova. Boyu 1,88 cm, kilosu 88 kg.





Türkiye'nin en beğenilen kanallarından biri olarak göze çarpan TV kanalı Kanal D'de gerçekleştirilen ve bu ay içerisinde ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur adlı programın yeni damat adayı ve yarışmacısı olarak Türkiye'ye kendini tanıtan Eser West, 1990 senesinde Amerika'da hayata gözlerini açmıştır. Amerika / New York eyaletinde hayatını sürdüren Eser West, 25 yaşındadır.Amerika'da öğretmen olarak görev yapmaktadır ve mesleği gereği aldığı maaşın çok büyük bir kısmını vücuduna yaptırdığı dövmeler için harcamaktadır.Yeni damat adayı ve yarışmacı Eser West, siyah bir göze sahip ve 1.70 cm uzunluğundadır.Üniversite mezunudur ve şu anda öğretmenlik yapmaktadır.Ailesinin Amerika'da yaşaması ve babasının da amerikan bir insan olması sayesinde hayatına Amerika'da başlamış ve burada sürdürmeye devam etmiştir.Kova Burcu olan Eser West, bu ay içerisinde Kısmetse Olur adlı programa aradığı talibi bulabilmek için dahil olmuştur.Eser West'in her zaman öğretmenliği çok sevdiğini tekrarlaması da mesleğini çok sevdiği anlamına geldiğini anlatmaya çalışmasındandır.Eser West'in öğretmenlik yanı sıra çevresindeki insanları güldürebilmek için bazı taklitler yaptığı da gelen bilgiler arasında.Neşeli tavırlarıyla dikkat çekecek olan Eser West'in programda uzun süre kalması herkes tarafından bekleniyor.