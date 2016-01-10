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Kısmetse Olur Yarışmacısı Erdem Dalfidan Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Kısmetse olur evlenme programında güzel gelin adayı Melis ile aşk yaşayan yakışıklı damat adayı Erdem Dalfidan istediğine ulaşıp evlenebilecek mi? Kısmetse Olur Yarışmacısı Erdem Dalfidan Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi tüm bilgileri haberimizde bukabilirsiniz

Kısmetse Olur Yarışmacısı Erdem Dalfidan Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

 Erdem Dalfidan: Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu olan, hayatını İşletmeci olarak sürdüren Erdem, 27 yaşında ve Bursa’da yaşıyor. Yarışmacının göz rengi Kahverengi, burcu Balık, boyu 1,86 cm, kilosu ise 80 kg.

Hafta içi her gün 12:45’te yeni bölümleri ile ekrana gelen ‘’Kısmetse Olur’’da 8 kız ve 8 erkek yarışmacı arasından yapılan eşleştirme ile izleyenler, gönüllerindeki favori çifte, baş başa görüşme şansı sunabiliyorlar.

Evlilik yolunda gelin ve damat adaylarının yarıştığı Kısmetse Olur’da aradığı aşkı bulan ve evlenmeye karar veren çift, muhteşem bir düğünün yanında harika bir ev, yurtdışında balayı tatili ve takı setlerinin sahibi olacaklar.

9 Ocak 2016 Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek.

Kısmetse Olur Haftanın Finali bu akşam saat 23:30’da Kanal D canlı yayın kuşağında ekranlara gelecek.

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Kısmetse OlurErdem DALFİDAN
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