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Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Kısmetse olur evinin güzeller güzeli gelin adayı Cansel Çördük evde Eser West ile aşk yaşıyorlar son haftalarda smskerde birinci gelen çift evliliğe yaklaşabilecek mi? Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?
 Kısmetse olur evinin güzeller güzeli gelin adayı Cansel Çördük evde Eser West ile aşk yaşıyorlar son haftalarda smskerde birinci gelen çift evliliğe yaklaşabilecek mi? Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz

Cansel Çördük: 20 yaşında Antalyalı olan ancak İstanbul’da yaşayan Cansel, Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık öğrencisi. Göz rengi Kahverengi olan yarışmacı Terazi burcu. Boyu 1,75 cm, kilosu ise 57 kg.
 Türkiye'nin en sevilen kanallarından biri olarak ön plana çıkan ve günümüze kadar da yapmış olduğu projelerle insanları kendisine çekmeyi başaran Kanal D, bu ay itibariyle yayın akışına çok farklı bir izdivaç formatına sahip bir programı dahil etti.Bu programda damat adayları ve gelin adayları birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için de aynı ortamda bulunma şansına sahipler.Kısmetse Olur adlı programa yeni katılan yarışmacılardan biri olan Cansel Çördük, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.Gerçektende güzel bir fiziğe ve yüze sahip olan yarışmacı Cansel Çördük'ün birçok kalbi yarışma içerisinde etkileyeceği düşünülüyor.Cansel Çördük'ün gelmesiyle özellikle erkek izleyiciler programa olan bağlılıklarını daha da çok arttırdı çünkü kendisine mest etti insanları. 
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Kısmetse OlurCansel Çördük
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