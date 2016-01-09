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Kısmetse Olur Yarışmacısı Burçak İmre Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Kısmetse olur evinin güzel yarışmacılarından Burçak İmre Gürkan ile yaşadığı sorunların ardından Tankut ismine yakınlaşmıştı ikili birbirini tanıma aşamasında, Kısmetse Olur Yarışmacısı Burçak İmre Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi bilgilere haber detayımızdan ulaşabilirsiniz

Kısmetse Olur Yarışmacısı Burçak İmre Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?
 Kısmetse olur evinin güzel yarışmacılarından Burçak İmre Gürkan ile yaşadığı sorunların ardından Tankut ismine yakınlaşmıştı ikili birbirini tanıma aşamasında, Kısmetse Olur Yarışmacısı Burçak İmre Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç? gibi bilgilere haber detayımızdan ulaşabilirsiniz 

Burçak İmre: 33 yaşında olan Burçak, 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. İzmirli olan yarışmacı özel bir şirkette Genel Müdürlük yapıyor ve İstanbul’da yaşıyor. Burcu Kova olan Burçak’ın göz rengi Lens Gri, boyu 1,67 cm, kilosu ise 53 kg.

Kısmetse Olur evine katıldığında kendini genel müdür olarak tanıtan Burçak İmre sürekli bunun vurgulayınca yarışmacıların alaylarına marut kaldı. Sonunda Mehtap onu 'papucumun genel müdürü' yapan şakayı gerçekleştirdi. İsmi ayakkabıya yazıp Burçak İmre'nin havalarına son verdi. O günden sonra da Burçak papucumun genel müdürü olarak anılmaya başladı.
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Kısmetse OlurBurçak İmre
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