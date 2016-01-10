Kısmetse Olur Yarışmacısı Adnan Kızıltaş Kimdir? Nereli? Yaşı Kaç?

Adnan Kızıltaş

: 23 yaşında aslen Karslı olan Adnan, hayatını Tercümanlık yaparak sürdürüyor. Göz rengi Kahverengi olan yarışmacının burcu Başak, boyu 1,90 cm, kilosu ise 86 kg.





Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D ekranlarında.

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.