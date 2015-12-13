Kısmetse Olur Tankut DENKER kimdir? - Kısmetse Olur Tankut DENKER Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Yaş : 43
Boy : 1.79 cm.
Kilo : 83 kg.
Burç : Boğa
Göz Rengi : Kahverengi
Yaşadığı Yer : San Francisco
Memleket : İstanbul
Eğitim Durumu : Önlisans – Marmara Üniversitesi
Bölüm : Turizm-Otelcilik
Meslek : Profesyonel Masaj TerapistiYarışmacılardan biri de Tankut Denker olurken, kendisi 43 yaşındadır. Ayrıca yarışmacının eğitimi durumu da üniversitedir. Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü mezunu olan Denker’in mesleği ise masaj üzerinedir. Profesyonel Masaj Terapisti olan Tankut Denker, Amerika’da yaşamaktadır. Amerika’nın eyaleti olan Kaliforniya’nın San Francisco şehrinde yaşayan Denker, Türkiye – İstanbul doğumludur. Göz rengi ise kahverengi olarak bilinmekte, doğum tarihine göre burcu da boğadır. Tankut Denker’in boyu ve kilosu nedir? Kısmetse Olur yarışmacılarından ilginç ve bir o kadar dikkat çeken isimler arasında kendi ismini yazdırmayı başaran bir isim de Tankut Denker oluyor. Tankut Denker’in boyu 179 CM olurken, aynı zamanda oyuncunun bilinen kilosu da 83 KG’dır.