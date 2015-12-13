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Kısmetse Olur Tankut DENKER kimdir? - Kısmetse Olur Tankut DENKER Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur evinin damat adaylarından Tankut DENKER kaçıncı hafta katıldı, Kısmetse Olur Tankut DENKER daha önce hangi proğramlara çıktı, Kısmetse Olur Tankut DENKER daha önce hangi yarışmalara katıldı, Kısmetse Olur Tankut DENKER mesleği ne, Kısmetse Olur Tankut DENKER fotoğrafları, Kısmetse Olur Tankut DENKER boyu, kilosu ve göz rengi dahil bütün bilgilerine TRFUTBOL analizden ulaşabilirsiniz

Kısmetse Olur Tankut DENKER kimdir? - Kısmetse Olur Tankut DENKER Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler
 Kısmetse Olur evinin damat adaylarından  Tankut DENKER kaçıncı hafta katıldı, Kısmetse Olur Tankut DENKER daha önce hangi proğramlara çıktı, Kısmetse Olur Tankut DENKER daha önce hangi yarışmalara katıldı, Kısmetse Olur Tankut DENKER mesleği ne, Kısmetse Olur Tankut DENKER fotoğrafları, Kısmetse Olur Tankut DENKER boyu, kilosu ve göz rengi dahil bütün bilgilerine TRFUTBOL analizden ulaşabilirsiniz
Kanal D’de ki yarışma programlarından biri olan Kısmetse Olur yarışması, Eylül’den bu yana seyircileri heyecana sürüklüyor. Hafta içi her gün izleme fırsatına dâhil olabileceğiniz bu program her gün saat 12.45’te Kanal D ekranlarındadır. Yarışmanın konsepti şöyle ki; toplamda 14 yarışmacıdan oluşuyor ve 7 kız 7 erkek şeklinde evlere ayrılmışlardır. 7 erkek ayrı bir evde, 7 kız da farklı bir evde yaşıyor. Ancak günün 12 saati kız ve erkekler, bir arada zaman geçiriyorlar ve kaynaşmaktadırlar. Bu görüntülerin tamamı ise ekranlara geliyor… Toplamda 14 yarışmacının tek isteği ise evliliktir… Farklı bir evlilik programı konsepti olan Kısmetse Olur’da eğlenceli saatler geçiriliyor. Ve bu görüntülerin tamamı da ekranlara geliyor…

Yaş : 43

Boy : 1.79 cm.

Kilo : 83 kg.

Burç : Boğa

Göz Rengi : Kahverengi

Yaşadığı Yer : San Francisco

Memleket : İstanbul

Eğitim Durumu : Önlisans – Marmara Üniversitesi

Bölüm : Turizm-Otelcilik

Meslek : Profesyonel Masaj Terapisti

Yarışmacılardan biri de Tankut Denker olurken, kendisi 43 yaşındadır. Ayrıca yarışmacının eğitimi durumu da üniversitedir. Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü mezunu olan Denker’in mesleği ise masaj üzerinedir. Profesyonel Masaj Terapisti olan Tankut Denker, Amerika’da yaşamaktadır. Amerika’nın eyaleti olan Kaliforniya’nın San Francisco şehrinde yaşayan Denker, Türkiye – İstanbul doğumludur. Göz rengi ise kahverengi olarak bilinmekte, doğum tarihine göre burcu da boğadır. Tankut Denker’in boyu ve kilosu nedir? Kısmetse Olur yarışmacılarından ilginç ve bir o kadar dikkat çeken isimler arasında kendi ismini yazdırmayı başaran bir isim de Tankut Denker oluyor. Tankut Denker’in boyu 179 CM olurken, aynı zamanda oyuncunun bilinen kilosu da 83 KG’dır.



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Anahtar Kelimeler:
Kısmetse OlurTankut DENKER
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