Kısmetse Olur Serhan ÇELİKER kimdir? - Kısmetse Olur Serhan ÇELİKER Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D’de

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Örnek Yorumlar;

kısmetse olur programındaki komik tip.ben bu adamın programda oynadığını düşünmüyorum çünkü tipi ve hareketleri gayet örtüşüyor. turabi iki resmen. kendini birşey zanneden ama oyunlara fasulyeden bile dahil edilmemesi gereken tip. maçoluğundan başka ovunebilecegi birşeyi yok zavallının.ayrıca bu tipleri televizyonda izlemek her nekadar zevkli olsa da bunları görüp ozenecek, bu tiplerin yaptıklarının doğru olduğunu düşünecek ve taklit edecek gençlere de üzülmüyor değilim. bir nesli programlara çıkarttıkları bu tiplerle zehirlediler resmen

Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek.

Serhan çeliker kimdir

İlk eleme heyecanının yaşanacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.

SERHAN ÇELİKER KİMDİR?

Yaş : 26 Boy : 1.88 cm. Kilo : 78 kg. Burç : Yengeç Göz Rengi : Koyu Kahve Yaşadığı Yer : İstanbul Memleket : Adana Eğitim Durumu : Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezi Konservatuar Bölüm : Tiyatro Bölümü Meslek : Tekstil Şirketi Sahibi

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.

Siz de katılın, siz de kazanın!

Kısmetse Olur programına katılıp hem hayatının aşkını bulmak hem de muhteşem ödüllere sahip olmak için yapılacak tek şey ise, www.kanald.com.tr adresindeki “Kısmetse Olur ” başvuru formunu doldurmak ve yarışmacı adayı olmak. Siz de katılın, siz de kazanın!