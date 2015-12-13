Kısmetse Olur Nurçin TEKEŞ kimdir? - Kısmetse Olur Nurçin TEKEŞ Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur Hazal elenmesiyle programa katılan Nurçin Tekeş kimdir? Nurçin Tekeş Hayatı ve Biyografisi. Yeni Tankut olarak adlandırılan Nurçin Tekeş Hayatı ve Biyografisi.

Yeni Tankut olarak lanse edilen Nurçin TEkeş Biyografisi sizlerle!

Son bölümde ne olmuştu!



Yaş : 28

Boy : 1.62

Kilo : 58 kg.

Burç : Kova

Göz Rengi : Ela

Saç Rengi : Karamel

Yaşadığı Yer : İstanbul

Memleket : Ayvalık

Meslek : Seramik Sanatçısı

Seramik Sanatçısı

ısmetse Olur Programı 5 Aralık günü ekrana gelen Eleme gününde Haftanın finali kim elendi. Kısmetse Olur programında sinirlenerek yorum yapıp yapıcı bir tartışma isteyen yarışmacılardan bayanları koruma altına kim alındı.

Yarışmaya yorum yapan Serhan Çeliker adını geçiren kişiyi kale almadığını söyledi. Serhan ablamı koruma altına alıyorum diyerek Duygu koruma altına aldı. Ettiği sohbet keyifli ve kaliteli olduğunu söyledi ve gözyaşlarını dökerken birşeyler söylediğini ve mutluluğu bulacağını söyledi. Tankut veya Murat aşkı bulamasada biri gelecek öyle birini bulacaksın dedi ki.

Emre Ubeyli Melis koruma altına altına. Ekrana gelen Bölümde Emre Ubeyli desteklediği yarışmacı Melis kalsın dedi. Melis Otokontolrünü sağladını söyledi. Espirili ve Eğitimli olan Melis öfke kontrolü açarsa propramda birinci olacağını söyledi. Açık konuşmak gerekirse diyen Emre yoğunlaşan aşkında Erdem törpüleyeceğini söyledi.

Herkesin hatası var diyerek lafa giren Murat eleme gününde birbirine hakaret etmeden çok zor durumda kalmak istemediğini söyledi. Daha seviyeli tartışmalar bekleyen Murat Mehtap koruma altına aldı.

Eleme Gecesinde Serhan ve Ercan birbirine girdi!