Kısmetse Olur Nur kimdir? - Kısmetse Olur Nur Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur evinde yeni yarışmacı Nur geldi. Peki Nur kimdir? Kısmetse Olur Nur Hayatı ve Biyografisi. Veteriner Fakultesi mezun olmak isteyen Nur kimdir? Kısmetse Olur Nur Biyografisi.

Kısmetse Olur Nur kimdir. Kısmetse Olur Evinde öğrenci ailesiyle yaşayan Nur katıldı. Nur Kısmetse Olur programında adınan sıkça söz ettirecek yeni yarışmacı olacak.Gelin Adayları Nur hakkında bilgiler almak istiyor Erkekler adayları olduğunu söyledi.

Son bölümde ne olmuştu!

Kısmetse Olur Programı 26 Aralık günü ekrana gelen Eleme gününde Haftanın finali veda eden isim Nurçin olmuştu. Ancak Nur piyasayı sallayacak. Kısmetse Olur programında sinirlenerek yorum yapıp yapıcı bir tartışma isteyen yarışmacılardan bayanları koruma altına kim alındı.

Yarışmaya yorum yapan Serhan Çeliker adını geçiren kişiyi kale almadığını söyledi. Serhan ablamı koruma altına alıyorum diyerek Duygu koruma altına aldı. Ettiği sohbet keyifli ve kaliteli olduğunu söyledi ve gözyaşlarını dökerken birşeyler söylediğini ve mutluluğu bulacağını söyledi. Tankut veya Murat aşkı bulamasada biri gelecek öyle birini bulacaksın dedi ki.

Emre Ubeyli Melis koruma altına altına. Ekrana gelen Bölümde Emre Ubeyli desteklediği yarışmacı Melis kalsın dedi. Melis Otokontolrünü sağladını söyledi. Espirili ve Eğitimli olan Melis öfke kontrolü açarsa propramda birinci olacağını söyledi. Açık konuşmak gerekirse diyen Emre yoğunlaşan aşkında Erdem törpüleyeceğini söyledi.

Herkesin hatası var diyerek lafa giren Murat eleme gününde birbirine hakaret etmeden çok zor durumda kalmak istemediğini söyledi. Daha seviyeli tartışmalar bekleyen Murat Mehtap koruma altına aldı.

Eleme Gecesinde Serhan ve Ercan birbirine girdi!

Kısmetse Olur programında Serhan ve Ercan kafa kafaya geldi. Serhan ve Ercan tansiyen stüdyoda yükselirken araya Serhan eski göz ardı ile Daniela tavırları canımı sıktığını söyledi. En Çok ben destekliyorum diyen Serhan ne problem yaşanırsa yaşansın tesbihi hediye ederken sana söylediği sözler üzdü dedi. Bir Tek ben kaldım dedi ve bu tepkiler çok üzdüğünü söyledi. Serhan Daniele ile asla bir daha muhabbete girmem dedi. Tankut yeni bir yola çıktık dedi ve Daniela ile mutlu olmanızı istiyorum dedi.