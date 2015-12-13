Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN kimdir? - Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

İlk eleme heyecanının yaşanacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.

Melis Buse Betkayan

Kimdir-Biyografisi

Melis kaç yaşında: 23.

Melis eğitim durumu: Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Mezunu

Melis mesleği, ne iş yapıyor: İç Mimar

Melis nereli: Sivas

Melis nerede yaşıyor: İstanbul

Melis göz rengi ne: Açık Kahve

Melis kilosu, kaç kilo: 1.71

Melis boyu: 54

Melis burcu ne: Balık

Balık

Kısmetse Olur Melis Erdem ile aşk mı yaşamaya başladı. Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Bugün heyecan dolu bir eleme gecei yaşanacak. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek. Melis ve Erdem arasındaki yakınlaşma aşk ile bitecek mi?