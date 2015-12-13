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Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN kimdir? - Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur evinin gelin adayı Melis Buse BETKAYAN eve kaçıncı hafta giriş yaptı, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN daha önce hangi yarışmalara katıldı, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN daha önce bir dizide oynadımı, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN olay fotoğrafları, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN kaç kilo,kaç yaşında,göz rengi ve bilmek istediğiniz tüm bilgileri TRFUTBOL analizinde görebileceksiniz

Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN kimdir? - Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler
Kısmetse Olur evinin gelin adayı Melis Buse BETKAYAN eve kaçıncı hafta giriş yaptı, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN daha önce hangi yarışmalara katıldı, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN daha önce bir dizide oynadımı, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN olay fotoğrafları, Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN kaç kilo,kaç yaşında,göz rengi ve bilmek istediğiniz tüm bilgileri TRFUTBOL analizinde görebileceksiniz

 Kısmetse Olur Melis Erdem ile aşk mı yaşamaya başladı. Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Bugün heyecan dolu bir eleme gecei yaşanacak. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek. Melis ve Erdem arasındaki yakınlaşma aşk ile bitecek mi? 
 
İlk eleme heyecanının yaşanacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.
 

Melis Buse Betkayan
Kimdir-Biyografisi
Melis kaç yaşında: 23.
Melis eğitim durumu: Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Mezunu
Melis mesleği, ne iş yapıyor: İç Mimar
Melis nereli: Sivas
Melis nerede yaşıyor: İstanbul
Melis göz rengi ne: Açık Kahve
Melis kilosu, kaç kilo: 1.71
Melis boyu: 54
Melis burcu ne: Balık
 

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Melis Buse BETKAYAN
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