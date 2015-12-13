Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN kimdir? - Kısmetse Olur Melis Buse BETKAYAN Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur Melis Erdem ile aşk mı yaşamaya başladı. Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Bugün heyecan dolu bir eleme gecei yaşanacak. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek. Melis ve Erdem arasındaki yakınlaşma aşk ile bitecek mi?
Kısmetse Olur Melis Erdem ile aşk mı yaşamaya başladı. Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Bugün heyecan dolu bir eleme gecei yaşanacak. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek. Melis ve Erdem arasındaki yakınlaşma aşk ile bitecek mi?