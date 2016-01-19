Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran kimdir?

Kısmetse Olur programıyla farklı bir izdivaç programı yaratmayı isteyen Türkiye'nin en bilinen TV kanallarından biri olan Kanal D, bu programının ilk bölümünü ekranlara getirdi.İlk bölüm fragmanıyla herkesin ilgisini çekmeyi başaran program beklenilenden de iyi bir reyting ile gerçekten güzel bir iş başardı.Bu durum sonrasında programın yapımcılığını üstlenen ve sunumunu yapan Seda Akgül'de çok mutlu oldu.Emeklerinin karşılığını aldıklarından dolayı çok mutlu olan yapımcılar ve programın yapımını üstlenen şirket, bu durumun her geçen gün daha da iyiye gideceğini düşünmekte.İlk fragmanında yaşanan bazı olaylar sonrasında insanların meraklanmasını sağlayan Kısmetse Olur programı artık her hafta Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşarak, insanları kendisine bağlamayı başardıkça reytinglerini de arttırmış olacak.İzdivaç programı ama farklı bir izdivaç programı formatıyla yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur, çok güzel işleri çıkartacağı mesajını verdi.Gerçektende herkes tarafından sevilerek takip edilen bir program olma yolunda ilerleyen bu program, insanlarında farklı konulu bir program izlemesini de üstlenmiş olacak.Kısmetse Olur programı.
Kısmetse Olur programıyla farklı bir izdivaç programı yaratmayı isteyen Türkiye'nin en bilinen TV kanallarından biri olan Kanal D, bu programının ilk bölümünü ekranlara getirdi.İlk bölüm fragmanıyla herkesin ilgisini çekmeyi başaran program beklenilenden de iyi bir reyting ile gerçekten güzel bir iş başardı.Bu durum sonrasında programın yapımcılığını üstlenen ve sunumunu yapan Seda Akgül'de çok mutlu oldu.Emeklerinin karşılığını aldıklarından dolayı çok mutlu olan yapımcılar ve programın yapımını üstlenen şirket, bu durumun her geçen gün daha da iyiye gideceğini düşünmekte.İlk fragmanında yaşanan bazı olaylar sonrasında insanların meraklanmasını sağlayan Kısmetse Olur programı artık her hafta Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşarak, insanları kendisine bağlamayı başardıkça reytinglerini de arttırmış olacak.İzdivaç programı ama farklı bir izdivaç programı formatıyla yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur, çok güzel işleri çıkartacağı mesajını verdi.Gerçektende herkes tarafından sevilerek takip edilen bir program olma yolunda ilerleyen bu program, insanlarında farklı konulu bir program izlemesini de üstlenmiş olacak.Kısmetse Olur programı.