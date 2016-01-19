Kısmetse Olur programıyla farklı bir izdivaç programı yaratmayı isteyen Türkiye'nin en bilinen TV kanallarından biri olan Kanal D, bu programının ilk bölümünü ekranlara getirdi.İlk bölüm fragmanıyla herkesin ilgisini çekmeyi başaran program beklenilenden de iyi bir reyting ile gerçekten güzel bir iş başardı.Bu durum sonrasında programın yapımcılığını üstlenen ve sunumunu yapan Seda Akgül'de çok mutlu oldu.Emeklerinin karşılığını aldıklarından dolayı çok mutlu olan yapımcılar ve programın yapımını üstlenen şirket, bu durumun her geçen gün daha da iyiye gideceğini düşünmekte.İlk fragmanında yaşanan bazı olaylar sonrasında insanların meraklanmasını sağlayan Kısmetse Olur programı artık her hafta Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşarak, insanları kendisine bağlamayı başardıkça reytinglerini de arttırmış olacak.İzdivaç programı ama farklı bir izdivaç programı formatıyla yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur, çok güzel işleri çıkartacağı mesajını verdi.Gerçektende herkes tarafından sevilerek takip edilen bir program olma yolunda ilerleyen bu program, insanlarında farklı konulu bir program izlemesini de üstlenmiş olacak.Kısmetse Olur programı.





Yeni sezon itibariyle Kanal D, birçok program ve dizileri zaten yayın akışına dahil edeceğini yaptığı resmi açıklamalarla kamuoyuna bildirmişti ama bu kadar yaratıcı işlerin yapılacağı gerçektende düşünülmüyordu.Yapılan her iş adeta başarı kokuyor.Bu sene itibariyle yayın hayatını sürdürmeye çaışacak olan Kısmetse Olur programında hedefler çok büyük.Türkiye'nin en tecrübeli sunucularından biri olarak göze çarpan Seda Akgül'ün sunuculuğunu yapacağı bu programda birçok olay yaşanabilir.Gerçektende insanlar tarafından merakla beklenen programlardan biri olmayı başaran Kısmetse Olur programı reytinglerde de kendini göstereceğini düşünmekte.Bakalım istenilen ilgi gösterilecek mi ? Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran kimdir ? Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran nerelidir ? Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran kaç yaşındadır ? Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran ne iş yapıyor ? Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran ne iş yapmaktadır ? Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran ne tarz erkeklerden hoşlanmaktadır ? Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran. Mehtap Taşkıran hayatı ve biyografisi.





Kısmetse Olur programının 7 gelin adayından biri olan Mehtap Taşkıran kimdir ?

Kısmetse Olur programının gelin adaylarından sadece bir tanesi olan Mehtap Taşkıran hakkında izleyicilerin merak ettiği bilgileri sizler için sıralayacağız..İşte detaylar burada..

Kısmetse Olur programının gelin adayı Mehtap Taşkıran 1985 senesinde memleketi Yozgat'ta hayata gözlerini açtı.30 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle ilgi çekmektedir.Güzel gelin adayı hayatını Yozgatlı olmasına rağmen İstanbul'da sürdürmektedir.Ela gözlü olduğu bilinen gelin adayı boy uzunluğu da 1.71 cm'dir.Mehtap Taşkıran meslek olarak muhasebecilik yapmakta.

30 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Taşkıran'ın bilgilerini sizler için derledik ve sunduk.Kısmetse Olur programı hayatına neler getirecek, bunu hep birlikte göreceğiz.