Kısmetse Olur Gürkan Demirci kimdir? - Kısmetse Olur Gürkan Demirci Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Yaş : 33
Boy : 1.83 cm.
Kilo : 76 kg.
Burç : Bilgi Yok
Göz Rengi : Koyu Kahve
Yaşadığı Yer : İstanbul – Amerika
Memleket : Sivas – Anne Yunanistan göçmeni
Eğitim Durumu : Bilgi Yok
Bölüm : Bilgi Yok
Meslek : Futbol oyuncusu ve antrenör
Kısmetse Olur evinin damat adaylarından 11. hafta yeni katılan Gürkan Demirci kimdir, Kısmetse Olur Gürkan Demirci daha önce hangi yarışmalara katıldı, Kısmetse Olur Gürkan Demirci hangi dizide oynadı, Kısmetse Olur Gürkan Demirci fotoğrafları, Kısmetse Olur Gürkan Demirci kaç yaşında kaç kilo ve diğer detaylı bilgilere TRFUTBOL analiz farkı ile ulaşabilirsiniz
13 Aralık 2015 Pazar 14:00
Yaş : 33
Boy : 1.83 cm.
Kilo : 76 kg.
Burç : Bilgi Yok
Göz Rengi : Koyu Kahve
Yaşadığı Yer : İstanbul – Amerika
Memleket : Sivas – Anne Yunanistan göçmeni
Eğitim Durumu : Bilgi Yok
Bölüm : Bilgi Yok
Meslek : Futbol oyuncusu ve antrenör