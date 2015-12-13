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Kısmetse Olur Gürkan Demirci kimdir? - Kısmetse Olur Gürkan Demirci Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur evinin damat adaylarından 11. hafta yeni katılan Gürkan Demirci kimdir, Kısmetse Olur Gürkan Demirci daha önce hangi yarışmalara katıldı, Kısmetse Olur Gürkan Demirci hangi dizide oynadı, Kısmetse Olur Gürkan Demirci fotoğrafları, Kısmetse Olur Gürkan Demirci kaç yaşında kaç kilo ve diğer detaylı bilgilere TRFUTBOL analiz farkı ile ulaşabilirsiniz

Kısmetse Olur Gürkan Demirci kimdir? - Kısmetse Olur Gürkan Demirci Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler
 Kısmetse Olur evinin damat adaylarından 11. hafta yeni katılan Gürkan Demirci kimdir, Kısmetse Olur Gürkan Demirci daha önce hangi yarışmalara katıldı, Kısmetse Olur Gürkan Demirci hangi dizide oynadı, Kısmetse Olur Gürkan Demirci fotoğrafları, Kısmetse Olur Gürkan Demirci kaç yaşında kaç kilo ve diğer detaylı bilgilere TRFUTBOL analiz farkı ile ulaşabilirsiniz
Kısmetse Olur yarışmasında damat adaylarından Ercan'ın elenmesinin ardından bir damat adayı yarışmaya dahil oldu. Gürkan Demirci isimli yarışmacı önce gelinler evine gitti ve ilk sözü "yedi yaşında bir çocuğum" var oldu. Gürkan'ın çocuğunu olduğunu söylemesi gelinler evinde şok etkisi yarattı. Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur'da damat adaylarından Ercan Çiftçi eve veda etti. Kısmetse Olur'a yeni bir damat adayı katıldı.

Kımetse Olur yarışmasının yeni damat adayı Gürkan Demirci gelin adaylarına kendini tanıttı. Gürkan Demirci 33 yaşında. Eşinden boşanalı 2 yıl oldu. Gürkan Demirci futbolcu olduğunu ifade etti. Bodrum'da yaşayan Gürkan Demirci'nin 7 yaşında bir oğlu var. Gürkan, eve geldiğinde yani şu anda kafasında bir aday olmadğını söylüyor. Gürkan Demirci Aslen Sivaslı ancak anne tarafı Yunanistan göçmeni. Gürkan Demirci Beşiktaşlı. Kısmetse Olur'un yeni damat adayı Gürkan Demirci anne babasız büyüdüğünü söyledi ve babasını bulduğunda ise kaybettiğini belirtti.


Yaş : 33

Boy : 1.83 cm.

Kilo : 76 kg.

Burç : Bilgi Yok

Göz Rengi : Koyu Kahve

Yaşadığı Yer : İstanbul – Amerika

Memleket : Sivas – Anne Yunanistan göçmeni

Eğitim Durumu : Bilgi Yok

Bölüm : Bilgi Yok

Meslek : Futbol oyuncusu ve antrenör

| 11. HAFTA BAŞINDA KATILDI |




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Anahtar Kelimeler:
Kısmetse OlurGürkan Demirci
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