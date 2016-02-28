Kısmetse Olur Gelin Adaylarından Burçak İmre Kimdir? Hakkında detaylı bilgi son dakika haberler

Kısmetse Olur yarışmacısı Burçak kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Kanal D Kısmetse Olur programında muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor.Kısmetse Olur yarışmacıları kimler? Gelin adayı Burçak kimdir? Seda Akgül sunumuyla Kısmetse Olur programı yarışmacısı Burçak ile ilgili detaylar haberimizde...

Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D ekranlarında.

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.





KISMETSE OLUR BURÇAK KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmasına yeni katılan gelin adayı Burçak ise üst düzey yönetici çıktı. Peki yeni gelin adayı kimdir? 33 yaşındaki Burçak aslen İzmirli. Kova burcu olan Burçak, özel bir şirkette genel müdür. Anne tarafından Bulgaristan göçmeni olan Burçak 4 kız kardeşin en küçüğü. İstanbul'da yaşayan Burçak daha önce evlilik ve nişanlılık yaşam amış. Bugüne kadar evlenmemesinin sebebini 'kariyerime odaklandım' diyerek açıkladı.

FİNAL GECESİ

Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek.

Kısmetse Olur Yeni Bölüm İzlemek İçin Tıklayınız

Siz de katılın, siz de kazanın!

Kısmetse Olur programına katılıp hem hayatının aşkını bulmak hem de muhteşem ödüllere sahip olmak için yapılacak tek şey ise, www.kanald.com.tr adresindeki “Kısmetse Olur ” başvuru formunu doldurmak ve yarışmacı adayı olmak. Siz de katılın, siz de kazanın!