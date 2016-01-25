Kısmetse Olur Evlenme Programının Yeni Yarışmacısı Semih Kurtulmuş Kimdir?

Kısmetse Olur yarışmacısı Semih Kurtulmuş kimdir? Nereli? Yaşı kaç? Kanal D Kısmetse Olur programında muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor.Kısmetse Olur yarışmacıları kimler? Kısmetse Olur yeni damat adayı Semih Kurtulmuş, daha şimdiden birkaç gelin adayının gönlünü çaldığını söyledi. Kısmetse Olur yarışmacısı Semih Kurtulmuş ile ilgili bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.





Kısmetse Olur’a Yeni Katılan Damat Adayı Semih, Kızların Daha Gelir Gelmez Gözdesi Oldu!





Yeni damat adayı Semih’in gelinler evine girmesi ile herkes bir anda şok yaşadı. Yakışıklı damat adayını sürpriz bir şekilde karşılarında gören gelin adaylarının beğenisi ise gözlerden kaçmadı. Bu beğeniyi fark eden Semih ise, daha şimdiden birkaç gelin adayının gönlünü çaldığını söyledi.





Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D ekranlarında.





Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.





Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.





Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.





Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.





FİNAL GECESİ





Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek.





SEMİH KURTULMUŞ

Yaşı : 24

Eğitim Durumu : Lise

Memleket: Çorlu

Yaşadığı Yer: Çorlu

Boy: 1.88

Kilo: 90

Burç: Balık









Siz de katılın, siz de kazanın!





Kısmetse Olur programına katılıp hem hayatının aşkını bulmak hem de muhteşem ödüllere sahip olmak için yapılacak tek şey ise, www.kanald.com.tr adresindeki “Kısmetse Olur ” başvuru formunu doldurmak ve yarışmacı adayı olmak. Siz de katılın, siz de kazanın!