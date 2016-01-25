Kısmetse Olur Evlenme Programı Yarışmacısı Nur Erkoç kimdir?





Kısmetse Olur evinde yeni yarışmacı Nur geldi. Peki Nur kimdir? Kısmetse Olur Nur Hayatı ve Biyografisi. Veteriner Fakultesi mezun olmak isteyen Nur kimdir?

Kısmetse Olur Nur Biyografisi.

Kısmetse Olur Nur kimdir. Kısmetse Olur Evinde öğrenci ailesiyle yaşayan Nur katıldı. Nur Kısmetse Olur programında adınan sıkça söz ettirecek yeni yarışmacı olacak.Gelin Adayları Nur hakkında bilgiler almak istiyor Erkekler adayları olduğunu söyledi.

Kısmetse Olur Programı 26 Aralık günü ekrana gelen Eleme gününde Haftanın finali veda eden isim Nurçin olmuştu. Ancak Nur piyasayı sallayacak. Kısmetse Olur programında sinirlenerek yorum yapıp yapıcı bir tartışma isteyen yarışmacılardan bayanları koruma altına kim alındı.

Yarışmaya yorum yapan Serhan Çeliker adını geçiren kişiyi kale almadığını söyledi. Serhan ablamı koruma altına alıyorum diyerek Duygu koruma altına aldı. Ettiği sohbet keyifli ve kaliteli olduğunu söyledi ve gözyaşlarını dökerken birşeyler söylediğini ve mutluluğu bulacağını söyledi. Tankut veya Murat aşkı bulamasada biri gelecek öyle birini bulacaksın dedi ki.