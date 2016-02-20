Kısmetse Olur evinde bu hafta kim elenecek?

Kanal D ekranlarında r?yting rekorları kıran program Kısmetse Olur yeni bölüm tanıtımı ve tüyoları yayınlandı. y?pımını Production House'un üstl?ndiği, y?ni bölümleri ile hafta içi her gün, finali ile hafta sonu ekrana gelecek olan 'Kısmets? Olur' isimli şov programında yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Kısmetse Olur'da bu hafta kim elenecek? sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak...



Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren ve ilgi ile izlenen programı Kısmetse Olur’da bu gün yine sular durulmuyor.Semih'in sevgililer günü için Nur'a bir tek taş hediye etmesi ile başlayan yüzük krizi hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Nur'un annesi de olaya dahil oluyor.

Nur'un annesi bugün Kısmetse Olur gelinler evine gelip kızına sahip çıkıyor. Ancak Nur'un annesinin tarzı biraz yadırganıyor. Sıcak ve gerilim dolu anlar izleyicileri ekranları başına kilitleyecek.

Nur'un annesi ilk önce gelinler evine gelecek. Anne, “Ne demek bu”al tak” bilmem ne bu nasıl bir model ya. O kendini yontmadığı sürece ben seni ona vermem. Ya kendini çırpacak adam olacak, ya da bu iş bitecek.” diyerek Nur'a Semih ile ilgili çıkışıyor.

Nur'un annesi eve gelip Semih'ten hesap soruyor ancak Semih'in verdiği karşılık çok sert oluyor!

Nur'un annesi, Semih konusunda baskı yapıp Semih'in ona aldığı yüzüğü çıkarttırıyor. Anne: “Sen şimdi bu yüzüğü bana veriyorsun, ben bunun hesabını ona soruyorum.” diyerek evden ayrılıyor.

Nur'un annesi gelinler evinden çıkıp damatlar evine gidiyor ve Semih'de dahil olmak üzere tüm damat adaylarına hesap soruyor. Anne:” Nur'u çok eziyorsunuz!” diye damat adaylarına çıkışıyor. Tartışma büyüdükçe Tankut dayanamayarak Nur'un annesine “Benimle yaşıtsınız belki ben sizden daha da büyüğüm, bu kadar saygısızlık olmaz ki kardeşim.” diye çıkışıyor. Evde gerilim iyice artıyor.

Kızının damat adayı Semih ile Nur'un annesi bahçede konuşurlarken anne, “Ya kendin gider özür biçimini düzelterek özür dilersin, götürür verirsin.” diyor. Anne daha sözünü bitirmeden Semih” Sizin yaptığınız yanlış” diye kalkıp oradan uzaklaşıyor. İçeriye giden Semih, “Çıkartmış bana yüzüğü veriyor, bana onu verecek kişi sen misin? Evliyiz, böyle mi olacak? En ufak bir kavgada gelip böyle mi yapacak bana?” diye dert yanıyor.

Nur'un annesinin gelişi evde tatsız olayların yaşanmasına sebep oluyor. Kısmetse Olur'da bugün heyecan bir an olsun eksik olmayacak. Bakalım Semih ile Nur'un aşkı bitecek mi? Yoksa daha da mı kuvvetlenecek?

Kısmetse Olur yeni bölümüyle hafta içi her gün 12.45'te Kanal D'de