Kısmetse Olur Eser WEST kimdir? - Kısmetse Olur Eser WEST Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur evlilik proğramının sempatik yakışıklılarından Eser WEST elenip daha sonra yarışmaya geri dönmüştü, şu sıralar Cansel ile aşk yaşayan Kısmetse Olur Eser WEST daha önce hangi yarışmalara katıldı? Kısmetse Olur Eser WEST daha önce hangi proğramlarda bulundu, Kısmetse Olur Eser WEST hangi dizide oynadı, Kısmetse Olur Eser WEST fotoğrafları, Kısmetse Olur Eser WEST hakkında tüm detaylı bilgi ve biyografisine TRFUTBOL analizden ulaşabilrisiniz
Kanal D ekranların sevilen programı KısmetsE Olur Eser West kimdir? Eser West hayatı biyografisi. Kısmetse Olur progrmaı katılan Eser WEst kimdir ve ne yapmıştır. İşte Eser WEst biyografisi.
Kanal D ekranlarında bu ay ile beraber yayına gelen Kısmetse Olur izdivaç programında yeni isim olarak katılan Eser West gerçektende yakışıklılığıyla herkesi büyülüyor.Yakışıklılığı ve ilginç dövmeleriyle dikkat çeken yarışmacı, genç kızlarında sevgilisi olmayı kısa zamanda başardı.Diğer yarışmacılarda kızların genç sevgilisi olmuştu ama Eser West'in stili, tarzı gerçektende bir harika.Yakışıklı yarışmacı Eser West, Kısmetse Olur adlı izdivaç programını daha dikkat çekici hale getirdi diyebiliriz.Zaten yakışıklı yarışmacılarla donanmış bu program, Eser West ile birlikte daha da çekici olup, özellikle kız seyircileri kendisine çekmeyi başardı diyebiliriz. Kısmetse Olur Eser West kimdir ? Kısmetse Olur Eser West kaç yaşında ? Kısmetse Olur Eser West nerede yaşıyor ? Kısmetse Olur Eser West'in mesleği nedir ? Kısmetse Olur Eser West ne yapmakta ?
Eser West nereli ? Kaç yaşında ?
Yaş : 25
Boy : 1.88 cm.
Kilo : 88 kg.
Burç : Kova
Göz Rengi : Kahverengi
Yaşadığı Yer : İstanbul
Memleket : New York
Eğitim Durumu : Lisans – La Guardia Community College
Bölüm : İngilizce Öğretmenliği
Meslek : İngilizce Öğretmeni
| 4.HAFTA ELENDİ – 8.HAFTA GERİ DÖNDÜ |
Türkiye'nin en beğenilen kanallarından biri olarak göze çarpan TV kanalı Kanal D'de gerçekleştirilen ve bu ay içerisinde ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur adlı programın yeni damat adayı ve yarışmacısı olarak Türkiye'ye kendini tanıtan Eser West, 1990 senesinde Amerika'da hayata gözlerini açmıştır. Amerika / New York eyaletinde hayatını sürdüren Eser West, 25 yaşındadır.Amerika'da öğretmen olarak görev yapmaktadır ve mesleği gereği aldığı maaşın çok büyük bir kısmını vücuduna yaptırdığı dövmeler için harcamaktadır.Yeni damat adayı ve yarışmacı Eser West, siyah bir göze sahip ve 1.70 cm uzunluğundadır.Üniversite mezunudur ve şu anda öğretmenlik yapmaktadır.Ailesinin Amerika'da yaşaması ve babasının da amerikan bir insan olması sayesinde hayatına Amerika'da başlamış ve burada sürdürmeye devam etmiştir.Kova Burcu olan Eser West, bu ay içerisinde Kısmetse Olur adlı programa aradığı talibi bulabilmek için dahil olmuştur.Eser West'in her zaman öğretmenliği çok sevdiğini tekrarlaması da mesleğini çok sevdiği anlamına geldiğini anlatmaya çalışmasındandır.Eser West'in öğretmenlik yanı sıra çevresindeki insanları güldürebilmek için bazı taklitler yaptığı da gelen bilgiler arasında.Neşeli tavırlarıyla dikkat çekecek olan Eser West'in programda uzun süre kalması herkes tarafından bekleniyor.
Kısmetse Olur programı nasıl bir program ?
Herkes tarafından ilk bölümü itibariyle severek izlenmeye başlayan program Kısmetse Olur, yepyeni bir izdivaç formatını da Türkiye'ye getirmiş oldu.Gelin adayları ve damat adaylarının farklı bölgelerde yaşadığı ve birbirlerini daha iyi tanımaları için vakit geçirdikleri bu programda yarışmacılar aradıkları eşi bulabilmek için gerçektende büyük sınavlardan geçiyor diyebiliriz.Herkesin kendine has hoşlandığı tarzda ister kız ister erkek bazı tarza sahip insanlar var ve buna görede hayatlarını birleştirecekler.