Kısmetse Olur Erdem DALFİDAN kimdir? - Kısmetse Olur Erdem DALFİDAN Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse olur programında Erdem Dalfidan kimdir? Erdem dalfidan Annesi geldi ortalık karıştı. Erdem Dalfidan hayatı v biyografisi. İşte Erdem Dalfidan tanıyalım.

Kanal D ekranlarında bu sezon itibariyle gösterime giren ve çok farklı bir izdivaç programı olarak her zmaan gündemde kalmayı başaran program Kısmetse Olur'da ayrılıklar ve yeni yarışmacılar her eleme heyecanından sonra gerçekleşiyor. Türkiye'de herkes tarafından izlenilen ve gerçekten de beğenilmeyi başaran farklı formattaki evlilik programında, olaylar hiç bitmiyor. Özellikle gelin adayları kendilerinin beğenmiş olduğu damat adayları için birbirlerine giriyorlar. Bu olaylar dolayısıyla da vatandaşlarımız tarafından büyük bir heyecan ve merakla izlenilmeyi başarıyor desek yeridir. İlk yayınlandığı günden itibaren hatta ilk fragmanıyla büyük bir sükse yapmayı başaran programda damat adaylarının yakışıklılığı herkes tarafından takdir edildi diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur adlı programa yepyeni bir damat adayı katıldı, bu damat adayının adı Erdem Dalfidan..

Yaş : 27 Boy : 1.86 cm. Kilo : 80 kg. Burç : Balık Göz Rengi : Kahverengi Yaşadığı Yer : Bursa Memleket : Bursa Eğitim Durumu : Önlisans – Doğu Akdeniz Üniversitesi Bölüm : Turizm Meslek : İşletmeci

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Kanal D'de ekranlara gelen Kısmetse Olur programında yepyeni bir damat adayı kendini gösterdi. Yeni damat adayımızın adı Erdem Dalfidan. Erdem Dalfidan 1992 yılında Bursa ilinde hayata gözlerini açmıştır. 27 yaşında olan damat adayı, memleketi Bursa'da hayatını sürdürmektedir. Damat adayı Bursa ilinde eğitimini sürdürüyor ve burada işletmecilik yapmaktadır. Doğu AKdeniz Üniversite Turizm Bölümü'nü başarıyla bitirmiş, mezun olmuştur. Yakışıklı damat adayı Erdem Dalfidan Kahverengi gözlere sahiptir ve balık burcudur. Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerini sıklıkla kullanır ve birçokta takipçisi bulunmaktadır. Yakışıklı damat adayı 1.86 cm boyundadır ve 80 kiloya sahiptir, fiziksel olarak göze hitap eden bir duruşu vardır ve sempatik hallerinin yanı sıra maço olmasıyla çevresinde tanınmaktadır. Kısmetse Olur adlı programa geçtiğimiz günlerde katılmıştır. Daha önce hiçbir yarışmaya katılmayan damat adayı, ilk kez kendisini Kısmetse Olur programında tüm Türkiye'ye gösterme fırsatını yakalayacaktır. Bakalım bu fırsatı iyi mi değerlendirecek yoksa arkadaşları tarafından ismi yazılan kişi olup programdan elenmek zorunda mı kalacak ?

Erdem Dalfidan hakkında doğru bilgiler buradadır. Kısmetse Olur programı, Kanal D ekranlarında yayına gelmeye devam ediyor.