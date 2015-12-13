Kısmetse Olur Emre UBEYLİ kimdir? - Kısmetse Olur Emre UBEYLİ Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Yaş : 23
Boy : 1.88 cm.
Kilo : 78 kg.
Burç : Koç
Göz Rengi : Açık Kahve
Yaşadığı Yer : İstanbul
Memleket : Kayseri
Eğitim Durumu : Önlisans – Açık Öğretim
Bölüm : Spor Yönetimi
Meslek : Fitness Antrenörü
Kısmetse Olur proğramının yakışıklı damatlarından Emre UBEYLİ Ayça Beğen ile yaşadıkları aşk ile uzun süre gündemde kalmışlardı en son Ayça Beğen'in şok fotoğraflarının ortaya çıkması ile bu ilişki son bulmuştu, Kısmetse Olur Emre UBEYLİ yeni bir aşk yaşayacak mı? Kısmetse Olur Emre UBEYLİ kimle aşk yaşıyor, Kısmetse Olur Emre UBEYLİ başka yarışmalara katıldımı, Kısmetse Olur Emre UBEYLİ dizide oynadımı, Kısmetse Olur Emre UBEYLİ fotoğrafları, Kısmetse Olur Emre UBEYLİ hakkında çeşitli bilgi ve biyografisine TRFUTBOL analizinden ulaşabileceksiniz
13 Aralık 2015 Pazar 14:44
Yaş : 23
Boy : 1.88 cm.
Kilo : 78 kg.
Burç : Koç
Göz Rengi : Açık Kahve
Yaşadığı Yer : İstanbul
Memleket : Kayseri
Eğitim Durumu : Önlisans – Açık Öğretim
Bölüm : Spor Yönetimi
Meslek : Fitness Antrenörü
Gerçekten çokmu yakışıklı olduğunuzu zannediyorsunuz yemin ederim doğunun erkekleri size bin basar
Gerçekten çokmu yakışıklı olduğunuzu zannediyorsunuz yemin ederim doğunun erkekleri size bin basar