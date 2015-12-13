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Kısmetse Olur Duygu YILDIRIM kimdir? - Kısmetse Olur Duygu YILDIRIM Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur evindeki gelin adaylarından Duygu YILDIRIM 2. hafta elenip 5. hafta yeniden dahil olmuştu, Kısmetse Olur gelin adaylarından Duygu YILDIRIM kimdir Kısmetse olur Duygu YILDIRIM daha önce hangi yarışma veya proğrama çıktı, - Kısmetse Olur Duygu YILDIRIM Olay Fotoğrafları, Duygu YILDIRIM kilosu, boyu, göz rengi, yaşı ve işi hakında tüm detaylı bilgiye TRFUTBOL analiz farki ile ulaşabilirsiniz

Kısmetse Olur Duygu YILDIRIM kimdir? - Kısmetse Olur Duygu YILDIRIM Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler
 Kısmetse Olur evindeki gelin adaylarından  Duygu YILDIRIM 2. hafta elenip 5. hafta yeniden dahil olmuştu,  Kısmetse Olur gelin adaylarından Duygu YILDIRIM kimdir Kısmetse olur Duygu YILDIRIM daha önce hangi yarışma veya proğrama çıktı, Duygu YILDIRIM kilosu, boyu, göz rengi, yaşı ve işi hakında tüm detaylı bilgiye TRFUTBOL analiz farki ile ulaşabilirsiniz
Aşk ve mutluluğu arayan “Kısmetse Olur” yarışmacılarını daha yakından tanıyalım.7 erkek damatlar evi ve 7 kadın gelinler eviyle işte güncel Kısmetse Olur yarışmacılarından "Duygu Yıldırım"

 

Kısmetse Olur yarışmacılarından sakinliği ve olaylara mantıklı yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Duygu son eleme gecesinde neredeyse eleniyordu. Damatlar evinden Tankut’a karşı hislerini dile getiren Duygu son eleme gecesinde elenme eşiğinden döndü. Peki bunun sonucunda Duygu’yu daha ne sürprizler bekliyor.

 
Duygu Yıldırım kimdir

Duygu Yıldırım

Yaşı : 41

Eğitim durumu : Lise Mezunu

Meslek : Şu an çalışmıyor

Memleket : Sinop

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz Rengi : Bal köpüğü

Boy : 1.68

Kilo : 64

Burç : Akrep
Duygu’ya uygun aday var mı?

Damatlar evinden Murat’ın da Mehtap ile yeniden tanışma aşamasına geçmesi sonucunda Duygu’nun kriterlerine uygun aday var mı sorusu akıllarda beliriyor. Bu sorunun cevabını ilerleyen günlerde göreceğiz.

 

Duygu – Tankut ilişkisi

Daniella’nın eve yeniden dönüşü ve Tankut’a yaklaşımı Duygu’yu etkilemeye başlamıştır ve bunun sonucunda Duygu sakinliğini korumaya devam etmiştir. Gelecek hafta durumların değişip değişmeyeceğini izleyip paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğiz.

 
 

 

Eleme gecesi Duygu Stresi

Damatlar evinde uygun aday kalmaması düşüncesi ile damatlar tarafından 2. En çok oyu alan kişi Duygu oldu. Elenme stresini Fatma Hazal ile el ele tutuşup yaşayan duygu son anda elenmekten kurtuldu. Bunun sonucunda önümüzdeki hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. 
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