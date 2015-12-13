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Kısmetse Olur Daniela GRAJDEANU kimdir? - Kısmetse Olur Daniela GRAJDEANU Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler
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13 Aralık 2015 Pazar 13:27
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Yaş : 23
Boy : 1.70
Kilo : 54 kg.
Burç : Akrep
Göz Rengi : Kahverengi
Yaşadığı Yer : İstanbul
Memleket : Romanya
Eğitim Durumu : Lisans – Beykent Üniversitesi
Bölüm : Halkla İlişkiler
Meslek : Pilates Antrenörü
| 5.HAFTA ELENDİ – 8.HAFTA GERİ DÖNDÜ |
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