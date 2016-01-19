Türkiye'nin en ünlü TV kanallarından biri olarak bilinen Aydın Doğan'ın patronu olduğu bilinen Kanal D, yeni sezonda çok harika işlere imza atacağını zaten sezon öncesi yapılan yeni sezon tanıtım filminde de göstermiş ve birçok TV kanalını geride bırakacağının mesajını vermişti.Bu yeni yayın dönemiyle beraber ekranlara getirmeye başladığı Kısmetse Olur adlı programla adından sıkça bahsettirmeyi planlayan Kanal D, izdivaç programlarına çok ayrı bir hava katan bu programı ekranlarına getirecek.İnsanlar tarafından beğenilerek takip edilmesi planlanan bu güzel programda birçok yeni yüzle de Türkiye tanışmış olacak.Hem romantik, hem komik, hem de gerilimli anların yaşanması beklenen bu program, Türkiye'ye damgasını vuracak olan programlardan bir tanesi olacağı düşünülüyor.
Kısmetse Olur Daniela Grajdeanu kimdir ?
Türkiye'nin en ünlü TV kanallarından biri olarak bilinen Aydın Doğan'ın patronu olduğu bilinen Kanal D, yeni sezonda çok harika işlere imza atacağını zaten sezon öncesi yapılan yeni sezon tanıtım filminde de göstermiş ve birçok TV kanalını geride bırakacağının mesajını vermişti.Bu yeni yayın dönemiyle beraber ekranlara getirmeye başladığı Kısmetse Olur adlı programla adından sıkça bahsettirmeyi planlayan Kanal D, izdivaç programlarına çok ayrı bir hava katan bu programı ekranlarına getirecek.İnsanlar tarafından beğenilerek takip edilmesi planlanan bu güzel programda birçok yeni yüzle de Türkiye tanışmış olacak.Hem romantik, hem komik, hem de gerilimli anların yaşanması beklenen bu program, Türkiye'ye damgasını vuracak olan programlardan bir tanesi olacağı düşünülüyor.