Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur evlilik programının yakışıklı damat adayı Emre Ubeyli şok bir kararla Ayça'dan ayrılmıştı, uzun süre kendisini toparlayamayan yakışıklı damat adayı şu soralar gönlünü güzel gelin adayı Hazal'a kaptırmış durumda, Kısmetse Olur Damat Adayı Emre Ubeyli Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Dizide Oynadı? Kimle Aşk Yaşıyor? gibi tüm bilgilere haberimizden uklaşabilirsiniz..



Bir süredir Hazal Atabek ile yakınlaşan Emre Ulubey, aşkını ilan etti. Genç adamın itirafıyla sevinç çığlıkları atan Hazal 'Biz artık sevgiliyiz, kimse sana bakamaz' dedi. İkili daha sonra birlikte dans ederek ilişkilerini kutladı.







Kısmetse Olur programı sevilen erkeklerinden biri olan Emre Ubeyli şık giyimi erkek gibi erkek duruşu ve kafa tutmaları ile meşhurdur. Emre Ubeyli hayatı ve biyografisi sizlere derledik. Uzun boyu kaç olduğunu merak edenlere boyu 1.88 olduğunu açıkladı. Uzun boyu ile vücudunun nereden geldiğini merak edenlere ise Emre Ubeyli tarzı ve boyu ile adından söz ettiriyor. Emre Ubeyli boyu ve tarzı Fitness hocalığından geliyor. Aslen KAyserili olan Emre Üniversite için geldiği İStanbul'da kaldı ve adından söz ettirdi. Kısmetse Olur programından adından söz ettirmeye devam ettirecek gibi duruyor. Emre Ubeyli ilk televizyon şovu da bu değil. Bu Tarz Benim Show TV bir sezonunda da Emre Ubeyli damga vurmuştu. Orada da adından söz ettiren Emre şimdi Kısmetse Olur programında adından söz ettiriyor. Emre Ubeyli resmi İnstagram hesabı varken Facebook hesabı ona ait değildir.