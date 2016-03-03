Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur evlilik programının yakışıklı damat adayı Emre Ubeyli şok bir kararla Ayça'dan ayrılmıştı, uzun süre kendisini toparlayamayan yakışıklı damat adayı şu soralar gönlünü güzel gelin adayı Hazal'a kaptırmış durumda, Kısmetse Olur Damat Adayı Emre Ubeyli Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Dizide Oynadı? Kimle Aşk Yaşıyor? gibi tüm bilgilere haberimizden uklaşabilirsiniz..
Bir süredir Hazal Atabek ile yakınlaşan Emre Ulubey, aşkını ilan etti. Genç adamın itirafıyla sevinç çığlıkları atan Hazal 'Biz artık sevgiliyiz, kimse sana bakamaz' dedi. İkili daha sonra birlikte dans ederek ilişkilerini kutladı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur evlilik programının yakışıklı damat adayı Emre Ubeyli şok bir kararla Ayça'dan ayrılmıştı, uzun süre kendisini toparlayamayan yakışıklı damat adayı şu soralar gönlünü güzel gelin adayı Hazal'a kaptırmış durumda, Kısmetse Olur Damat Adayı Emre Ubeyli Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Dizide Oynadı? Kimle Aşk Yaşıyor? gibi tüm bilgilere haberimizden uklaşabilirsiniz..