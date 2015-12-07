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Kısmetse Olur da Koklama Krizi

Kısmetse olur'a katılan yeni gelin adaylarından Nurçin Cansel'in sevgilisi Eser'e yakınlaşınca olanlar oldu, Cansel kıskanclık krizlerine girdi ve Nurçin'in üzerine yürüdü, Kırmızı Oda da Eser Nurçin'in kendisini kokladığını belirtmesinin ardından geri dönen Cansel Nurçin'in üzerine yürüdü

Kısmetse Olur da Koklama Krizi
Kısmetse olur'a katılan yeni gelin adaylarından Nurçin Cansel'in sevgilisi Eser'e yakınlaşınca olanlar oldu, Cansel kıskanclık krizlerine girdi ve Nurçin'in üzerine yürüdü, Kırmızı Oda da Eser Nurçin'in kendisini kokladığını belirtmesinin ardından geri dönen Cansel Nurçin'in üzerine yürüdü

 Kısmetse olur programında Cansel Çördük damgası. Güzel Vücudu ve Seksi halleri ile eve yeni bir tat kazandıran Cansel Çördük kimdir? Cansel Çördük hayatı biyografisi. Kısmetse Olur Cansel Çördük tanıyalım. Yeni Evlendirme programında fırtınalar estiren Kanal D yapımı Kısmetse olur yeni yarışmacılarından Aysel Çördük kimdir? Seksi vücudu ile damga vuran Cansel Çördük 1995 Doğumlu. Güzelliğini doğdugu büyüdüğü yer olan Antalya'da aldı.. 20 Yaşında Cansel Çördük Üniversite için Antalya'dan İstanbul yolunu tuttu. 20 yaşındaki güzel ve seksi kız Cansel Çördüük İStanbul'da yaşamakta. Ama Antalyalı. Antalya'da Cansel Çördük herkes tanır. İStanbul kültür Üniversitesi İngiliz Dili v Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 3. Sınıf öğrencisi Cansel Çördük Okulu bitirip yuva kurmak istiyor. Kahverengi gözleri ve siyah saçları ile büyülüyor. Eskilerden Ask.Fm adlı sitede oldukça revaçta olup soru yağmuruna tutuluyordu. Henüz İnstagram ve Facebook aktif olarak kullanmamakta. Cansel Çördük SEvgilisi için herşeyi yaparım diyor. 


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Kısmetse OlurCanselNurçin
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