Kısmetse Olur Ayşenur AYDOĞDU kimdir? - Kısmetse Olur Ayşenur AYDOĞDU Biyografisi Hakkında Tüm Detaylı Bilgiler

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayşenur Aydoğdu kimdir? Ayşenur Aydoğdu Nereli? Yaşı? Kanal D Kısmetse Olur programında muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Seda Akgül sunumuyla Kısmetse Olur hafta içi her gün ve hafta sonu "eleme" heyecanı ile saat 12:45'de Kanal D'de. Kanal D'de, yapımını Production House'un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor. Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak. Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Yaş : 21 Boy : 1.69 Kilo : 55 kg. Burç : Kova Göz Rengi : Yeşil Yaşadığı Yer : Antalya Memleket : Isparta Eğitim Durumu : Lisans – Açık Öğretim Bölüm : Sosyoloji Meslek : Öğrenci | 1.HAFTA ELENDİ |

FİNAL GECESİ

Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek. İlk eleme heyecanının yaşanacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.

