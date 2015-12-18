Kısmetse Olur Ayça Beğen Emre Ubeyli aşkı bitti mi? Ayça Beğen Emre Ubeyli aşkı devam ediyor mu?

Kısmetse Olur isimli yarışma programında Ayça'nın ihanetiyle sarsılan Emre, yeni gelişmeler karşısında ne yapacak? Ayça'nın bir yalanı daha mı ortaya çıkıyor? Kısmetse Olur Emre ve Ayça evleniyor mu? İşte detaylar...

Kısmetse Olur evinin favori çiftleri arasında yer alan ve ilişkilerini evlilik ile sonuçlandırmak isteyen çift Ayça ve Emre arasında olanlar yarına damgasını vuracak. Ayça’nın eski nişanlısı Halil ile yemek yerken çekilmiş olan fotoğrafı eve bomba gibi düşecek.

Ayça’nın görüntülerine Emre’nin tepkisi ne olacak? Ayça ne açıklama yapacak? Emre’nin ailesi bu olay karşısında nasıl tepki verecek? Evdeki diğer gelin ve damat adaylarının bu olaya yaklaşımı ne olacak?

Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D’de Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor. Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak. Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek. Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de.

FİNAL GECESİ Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek. İlk eleme heyecanının yaşanacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.

AYÇA BEĞEN Yaşı : 28 Eğitim Durumu : İlkokul mezunu Meslek : Şu anda çalışmıyor Memleket : Elazığ Yaşadığı Yer : İstanbul Göz Rengi : Ela Kilo : 54 Boy : 1.65 Burç : Aslan

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek. Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de. Siz de katılın, siz de kazanın! Kısmetse Olur programına katılıp hem hayatının aşkını bulmak hem de muhteşem ödüllere sahip olmak için yapılacak tek şey ise, www.kanald.com.tr adresindeki “Kısmetse Olur ” başvuru formunu doldurmak ve yarışmacı adayı olmak. Siz de katılın, siz de kazanın!

Kanal D’nin, dün akşam (15 Aralık) ekrana gelen programı “Kısmetse Olur Sürpriz Buluşma” da Melis ve Mehtap arasında yaşanan sert tartışma bugün de devam etti.

Erdem ve Melis evlilik yolundaki ilk sınavını dün akşam verdi. Erdem’in ailesi ve yakınlarının Melis’e akşam yemeğine misafir geldiği Sürpriz Buluşma çok farklı olaylara sahne oldu. Mehtap’ın, Melis ve Erdem’e yardıma geldiği akşam yemeği Melis ve Mehtap’ın kavgası ile herkesi üzdü.

Melis’in Mehtap’ı Erdem’den kıskanması ile başlayan olaylar, Melis’in gözyaşları ve Mehtap’ın evi terk etmesi ile son buldu. Fakat gerilim bugün de devam etti.

Mehtap ve Melis’in hararetli tartışması diğer gelin adaylarını da çok şaşırttı.

Kısmetse Olur evinde heyecan doruktaydı. Yaşanan elemede büyük sürpriz yaşandı. Kısmetse Olur evinde 12 Aralık gecesi kim elendi sorusunun yanıtı Ayça Beğen olacak diye beklenirken Ercan oldu. Ayça elenmesi için en çok oy verilen isimdi. Ancak 10 bin liralık para ödülü gelinler evine gidince Ayça elenmekten kurtuldu.

Kısmetse Olur 12 Aralık elemesi Kanal D yayın akışının değişmesi sebebiyle bu kez gündüz yerine gece yapıldı. Kısmetse Olur eleme gecesine damga vuran olay da Ayça ile eski nişanlısının görüntüleri oldu. Hem damat adayları hem de gelin adayları Ayça'yı ağır bir dille eleştirdiler. Ardından koruma altına alınan isimler belli oldu. Damat adaylarından Erdem, gelin adaylarından ise Daniella koruma altına alındı.

Kısmetse Olur evinde Eser ile Cansel dokunulmazlığı kazandıkları için Erdem ve Daniella ise koruma altına alındıkları için elemede isimleri söylenemedi.

Yapılan oylamada herkesin merak ettiği Emre Ubeyli'nin kim elensin diyeceği oldu. Emre 'senin gitmeni istiyorum' diyerek Ayça Beğen'in adını elenmesi için yazdı.

Kısmetse Olur eleme kutusundan gelin adaylarından Ayça Beğen'in ismi çıkarken, damat adaylarından ise Ercan'ın adı belirlendi. Ayça Beğen için 5 oy, Ercan için ise 4 oy çıktı. SMS oylaması sonucunda 10 bin liralık para ödülünü alan kişi Ayça Çördük olunca Ayça Beğen elenmekten kurtuldu. Bu hafta Kısmetse Olur'da damatlar evinden Ercan elenen isim oldu.

Ayça'nın elenmeyip evde kalması Emre üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Ayça ise "Elenmedim, elenmeyeceğim de... Bu evden Emre'yi almadan gitmeyeceğim' dedi.



Ayça Beğen hafta içinde eski nişanlısı Halil Demirkıran ile bir AVM'de başbaşa yemek yerken görüntülendiler. Ayça Beğen fotoğraflar ortaya çıktığı ilk gün Halil ile tesadüf eseri karşılaştığını söyledi. Gösterilen fotoğraflara bakarak yorum yapan Ayça, Halil ile yemek yemediğini sadece 15 dakika oturduğunu söyledi. Ertesi gün Kısmetse Olur ekibi Ayça'nın Halil ile beraberken yemek yediğini gösteren fotoğrafı yayınladı.

EMRE UBEYLİ AYÇA'YA GERİ DÖNMEDİ

Kısmetse Olur evinde Ayça'nın ihaneti sonrasında Emre Ubeyli ilişkiyi bitirdiğini ilan etti. Emre'yi fotoğraflardan çok Ayça'nın ekrana gelen görüntüleri gülerek izlemesi ve sonrasında verdiği agresif tepki etkiledi. Emre aşkının bittiğini ilan ederken Ayça evde kalma adına son bir hamle yaptı ve 'peşinden koşacağını' ilan etti.