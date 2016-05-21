Kısmetse Olur 22 Mayısta Kim Elenecek

Birbirinden iddialı 8 kadın ve 8 erkek yarışmacısı ile hafta içi her gün izleyicilerle buluşan programın büyük eleme gecesi artık Pazar akşamları ekrana geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda yarışmacıların vermiş olduğu oylar ile hem gelinler hem de damatlar evinden elenmesi yönünde en çok oy alan yarışmacı veda ediyor!



Gong çalıyor, tüm evi heyecan sarıyor! Kısmetse Olur halk oylaması bölümüyle Cumartesi 23.45'te Kanal D'de!

Acaba gong çaldıktan sonra neler değişecek? Kısmetse Olur 33.Haftanın Finali'nde, yine tartışmalar nüksediyor.



Batuhan'ın yazdığı mesajlar güldürdü. Gelin ve damat adayları Batuhan'ın mesajlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Adnan ile Semih kırmızı odadaki planı uygulamaya başlıyor. Strateji uygulayan Adnan ve Semih'in planı suya mı düşüyor?



Erdem'den Onur'a sodalı şaka. Erdem ile Onur arasındaki gerginlik tartışmaya dönüştü. Gelin ve damat adaylarından Mehtap'a doğum günü kutlaması. Kısmetse Olur evinde Mehtap'a yapılan süpriz doğum günü kutlamasında neşeli anlar yaşandı.



Sen kötüleştikçe ben de kötüleştim !







Melis ve Daniella arasındaki dostluk kaldığı yerden devam edecek mi ? Melis, Daniella'ya şaşırtan itiraflarda bulunuyor.



Ceyda'nın babası Adnan'dan hesap soruyor







Ceyda'nın babası, Adnan'ın değiştiğini iddia ediyor. Adnan, Ceyda'nın babasının suçlamaları karşısında ortamı terk ediyor.



Aylarca kandırmışsın beni !







Ceyda'nın Adnan'a gönderdiği mesaj ortalığı karıştırıyor. Ceyda ve Adnan arasındaki gerilim tırmanıyor.



Ayça ve Semih arasında "Karakter" gerilimi







Ayça ve Semih arasında soğuk rüzgarlar esiyor. "Karakter" gerilimiyle başlayan tartışma, Adnan'ın da dahil olmasıyla farklı boyutlara ulaşıyor.



Gelin ve Damat adaylarından Apaçi dansı







Gelin ve Damat adayları eve verilen müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşıyor Kısmetse Olur evinde eğlenceli dakikalar...