Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kısmetse Olur 22 Mayısta Kim Elenecek

Ekranların ilgiyle izlenen programı Kısmetse Olur’un 22 Mayıs bölümünde kimin eleneceği izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Kısmetse olur 22 Mayısta kimin eleneceği 23.45’de halk oylaması ile belli olacak. Kısmetse Olur 22 Mayıs hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Kısmetse Olur 22 Mayısta Kim Elenecek

 Birbirinden iddialı 8 kadın ve 8 erkek yarışmacısı ile hafta içi her gün izleyicilerle buluşan programın büyük eleme gecesi artık Pazar akşamları ekrana geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda yarışmacıların vermiş olduğu oylar ile hem gelinler hem de damatlar evinden elenmesi yönünde en çok oy alan yarışmacı veda ediyor!

Gong çalıyor, tüm evi heyecan sarıyor! Kısmetse Olur halk oylaması bölümüyle Cumartesi 23.45'te Kanal D'de!
Acaba gong çaldıktan sonra neler değişecek? Kısmetse Olur 33.Haftanın Finali'nde, yine tartışmalar nüksediyor.

Batuhan'ın yazdığı mesajlar güldürdü. Gelin ve damat adayları Batuhan'ın mesajlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Adnan ile Semih kırmızı odadaki planı uygulamaya başlıyor. Strateji uygulayan Adnan ve Semih'in planı suya mı düşüyor?

Erdem'den Onur'a sodalı şaka. Erdem ile Onur arasındaki gerginlik tartışmaya dönüştü. Gelin ve damat adaylarından Mehtap'a doğum günü kutlaması. Kısmetse Olur evinde Mehtap'a yapılan süpriz doğum günü kutlamasında neşeli anlar yaşandı.

Sen kötüleştikçe ben de kötüleştim !



Melis ve Daniella arasındaki dostluk kaldığı yerden devam edecek mi ? Melis, Daniella'ya şaşırtan itiraflarda bulunuyor.

Ceyda'nın babası Adnan'dan hesap soruyor



Ceyda'nın babası, Adnan'ın değiştiğini iddia ediyor. Adnan, Ceyda'nın babasının suçlamaları karşısında ortamı terk ediyor.

Aylarca kandırmışsın beni !



Ceyda'nın Adnan'a gönderdiği mesaj ortalığı karıştırıyor. Ceyda ve Adnan arasındaki gerilim tırmanıyor.

Ayça ve Semih arasında "Karakter" gerilimi



Ayça ve Semih arasında soğuk rüzgarlar esiyor. "Karakter" gerilimiyle başlayan tartışma, Adnan'ın da dahil olmasıyla farklı boyutlara ulaşıyor.

Gelin ve Damat adaylarından Apaçi dansı



Gelin ve Damat adayları eve verilen müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşıyor Kısmetse Olur evinde eğlenceli dakikalar...

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Kısmetse OlurKim ElenecekKısmetse Olur 22 MayısHalk OylamasıCumartesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gulsum 8 ay önce

Bu adnan kendini bir halt zannediyor ondan nefret ediyorum adnanda melise beziyor karektersizler ikinizden nefret ediyorum adnan ceydayla iken vezirdi simdi oldu rezillllll

Cevapla
Beğenmedim! (0)