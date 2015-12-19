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Kış ayı olmasına karşın Marmaris tatilcileri denizin keyfini çıkarıyor

Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk havanın aksine Marmaris yazdan kalma sıcak günlerini yaşıyor

Kış ayı olmasına karşın Marmaris tatilcileri denizin keyfini çıkarıyor
 Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk havanın aksine Marmaris yazdan kalma sıcak günlerini yaşıyor
Soğuk hava nedeniyle Van’da Muradiye Şelalesi, Ardahan’da da Çıldır Gölü’nün yüzeyinin donduğu bu günlerde, Marmaris’te yaşanan güzel hava ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kentte hava 18, deniz suyu sıcaklığı da 20 dereceye kadar çıktı. Kent sakinleri soluğu sokak ve deniz kıyısında aldı, temiz havanın keyfini sürdü. 7 yıldır kentte yaşayan turizmci Tetyana Stolpovska ise güzel havayı fırsat bilip denize girdi.

Tetyana Stolpovska "Marmaris’te hava her zaman mükemmel. Aralık ayı bitiyor ama biz hala yüzebiliyoruz. Ben yağmur yağmadığı sürece yaz kış denize giriyorum. Herkes Marmaris’e gelsin, burası cennet gibi. Marmaris’ten hiç vazgeçemem, çünkü buradan çok memnunum. Bronzlaşmaya çalışıyorum. Deniz sağlık için çok güzel. Herkes gelip denize girsin kışın gribe yakalanmaz" dedi.
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DenizTuristMarmaris
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