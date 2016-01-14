Kırgın Çiçekler Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor.





Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat…