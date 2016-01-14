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Kırgın Çiçekler Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir?

Atv'nin Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

Kırgın Çiçekler Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir?

 Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor.


Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat…
Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor.  O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlıyor.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Doğum Yeri: Sinop

Doğum Tarihi: 30 Ekim 1992

Eğitim Durumu: Lise

Gökçe Akyıldız 2002 yılından beri Tv dünyasının içinde yer almaktadır. Oyuncu pek çok dizi de yer almıştır.

Oyuncunun yer aldığı diziler arasında Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Çınaraltı Büyümüş de Küçülmüş Sahra dizisiBeşinci Boyut Zeynep Ezo Gelin Büyük Buluşma Parmaklıklar Ardında Gazi Kollama ve Fatih Harbiye adlı dizilerde yer almıştır.
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Kırgın çiçeklerGökçe Akyıldız
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