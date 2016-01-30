Kırgın Çiçekler 31. Bölüm Fragmanı izle

ATV'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler bu hafta yeni bölümüyle yine seyircileri ekrana kilitleyecek.Dizide bu hafta neler olacak? ATV Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı için haberimizi takip etmeye devam edin.



Dizinin Bu haftaki bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar



Kaza yerinde ağır yaralanan Gökhan, hareketsiz yatarken Nazan kalakalır. Gökhan ölürse ''Katil'' damgası yiyecektir. Serkan, mesajdan dolayı Eylül'ü suçlar. İkili arasında ipler gerilir, ayrılma noktasına gelirler. Kızlar mesajı kimin attığının peşine düşer. Kemal, Nazan'a tazminat davası açarak para peşine düşer. Meral ve Seher küçük bir gece kodu tutup, yerleşmeye başlar. Kızlar, Gökhan'ın kaza haberini alınca büyük üzüntü yaşarlar. Cemre, bir sevdiğini daha kaybetmenin korkusuyla tekrar yüzleşir...





Dizide Geçen Hafta Neler Oldu ?



Ölüm korkusuyla bunalıma giren Kemal, herkesi şaşırtan bir karar alır. Kemal'in şişlendiği için onu suçladığını bilen Eylül korku içindedir. Serkan, olanlardan Gökhan'ı suçlar. Cemre, Necmi'nin bir oyun çevirdiğinden şüphelenmeye başlar. Zeyno ise annesinden kurtulmak için plan yapmadır. Kızlar, Kemal korkusuyla diken üzeredir. Kemal ise hiç ummadıkları bir tuzak kurar. Kendisini öldürmek istediğini düşündüğü Eylül'ü can evinden vurmak istemektedir...





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GENEL HİKAYE



Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor.

Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat…

Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlıyor.



