Kırgın Çiçekler 30. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

ATV ekranlarında yaz sezonunda en çok ilgi çeken dizi Kırgın Çiçekler oldu. Kırgın Çiçekler 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırgın Çiçekler 25 Ocak pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde neler olacak? Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayın.
Kırgın Çiçekler son bölüm özeti
Kırgın Çicekler 30. bölüm fragmanı izle
Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor.
Kırgın Çiçekler oyuncu kadrosu
Toprak - Özgür Çevik: Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.
Feride - İpek Karapınar: Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.
Eylül - Biran Damla Yılmaz: 16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.
Songül - Gökçe Akyıldız: 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.
Cemre - Hazar Motan: 16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...
Kader - Çağla Irmak: 16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...
Meral - Aleyna Solaker: 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.