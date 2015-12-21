Kiraz Mevsimi 63. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Öykü ve Ayaz’ın arkadaşlarıyla dramatik, komik ve romantik maceralarının anlatıldığı Kiraz Mevsimi yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Kiraz Mevsimi dizisi merakla beklenen yeni bölümüyle sürpriz gelişmeleriyle yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Kiraz Mevsimi yeni bölümüyle Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında. Dizinin yeni bölümünde neler olacak? Kiraz Mevsimi yeni bölüm fragmanı haberimizin devamında.



Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar



Öykü, hamilelik testi yapar. Ancak sonucuna bakmaz. Ayaz ve Öykü arasında komik bir iddialaşma olur. Acaba hangisinden daha iyi bir ebeveyn olur? Öykü gerçekten hamile midir? Şeyma, Mete'nin Naz'a evlenme teklif edeceğinden şüphelenir. Sibel, İlker'in İvanka ile bir ilişkisi olduğunu düşünür. Burcu, Emre ve Şelale'nin eski sevgili olup olmadığı konusunda emin değildir. Üçü de aradıkları cevabı bulmak için dükkanda bir açılış partisi düzenlerler. Kiraz Mevsimi, herkesin hayatın gerçeğini aradığı, aşkı hissetmeye çalıştığı, mutluluğun peşine düştüğü bir final bölümüyle ekrana geliyor. Kiraz Mevsimi yeni bölümüyle Cumartesi 20.15'te FOX'ta.





Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu ?



Öykü, hamilelik testi yapar. Ancak sonucuna bakmaz. Ayaz ve Öykü arasında komik bir iddialaşma olur. Acaba hangisinden daha iyi bir ebeveyn olur? Öykü gerçekten hamile midir? Şeyma, Mete'nin Naz'a evlenme teklif edeceğinden şüphelenir. Sibel, İlker'in İvanka ile bir ilişkisi olduğunu düşünür. Burcu, Emre ve Şelale'nin eski sevgili olup olmadığı konusunda emin değildir. Üçü de aradıkları cevabı bulmak için dükkanda bir açılış partisi düzenlerler. Kiraz Mevsimi, herkesin hayatın gerçeğini aradığı, aşkı hissetmeye çalıştığı, mutluluğun peşine düştüğü bir final bölümüyle ekrana geliyor. Kiraz Mevsimi yeni bölümüyle Cumartesi 20.15'te FOX'ta.

Kiraz Mevsimi Yayınlanmış Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız



Kiraz Mevsimi Yeni Bölüm Fragmanını Resmi Sitesinden İzlemek İçin Tıklayınız



GENEL KONU



Öykü, tekstil ve moda tasarımı bölümü öğrencisi, akıllı ve güzel bir kızdır. En büyük hayali başarılı bir moda tasarımcısı olmaktır. Bu konuda kendisine örnek aldığı ünlü modacı Önem Dinçer’e çizimlerini ulaştırmak için çok uğraşır. Öykü, en sonunda onun dikkatini çekmeyi başarır. Bu sırada hayatının aşkıyla karşılaşır: Ayaz Dinçer… Ayaz, Öykü’nün platonik aşık olduğu Mete’nin ortağı, aynı zamanda da idolü Önem Dinçer’in oğludur.



Ayaz, yakışıklı çapkın bir mimardır. Aşka inanmayan, bugüne dek hep tek gecelik ilişkiler yaşamış biridir. Öykü’yle hayatları kesişen Ayaz, ilk kez bir kızdan gerçekten etkilenir. Öykü’den daha ilk anda çok hoşlanır. Öykü’nün saf, çocuk halleri Ayaz’ın çok hoşuna gider. Ancak Öykü, Mete’ye aşıktır. Bunu öğrenen Ayaz, üzülerek de olsa ikiliyi bir araya getirmeye çalışır. Öykü ise, Mete’ye olan duygularını saklama peşindedir. Bir yanlış anlaşılma sonucu Öykü ve Ayaz sevgili taklidi yapmak zorunda kalırlar. Ancak ikili, zamanla birbirlerine gerçekten aşık olurlar.



Öykü, çocukluğundan beri hayalini kurduğu moda dünyasında adım adım başarı merdivenlerini çıkarken, aynı zamanda ilk defa Ayaz’la gerçek aşkı tadacaktır.



Yapım: Süreç Film

Yönetmen : Eda Teksöz

Proje Tasarımı: Asena Bülbüloğlu

Senaryo: Fethi Kantarcı

Yapımcı: Ali Gündoğdu

Görüntü Yönetmeni: Ümit Gabin