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Kiralık Aşk Dizisi Bayan Ve Erkek Oyuncuları

STAR TV ekranlarında oynayan Kiralık Aşk Dizisinin bayan ve erkek oyuncuları hakkında merak edilen tüm bilgilere haber detayımızdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz

Kiralık Aşk Dizisi Bayan Ve Erkek Oyuncuları

 Star Tv yaz dizilerinden Kiralık Aşk yayınlandığı günden beri gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor . Star TV ekranlarına Cuma akşamları yayınlanan Kiralık Aşk oyuncularını, hangi karakteri kimin canlandırdığını merak ediyorsanız haberimizi takip etmeye devam edin.


Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu'nun 6 aylık bir aşk oyununu kabul etmesi ve sonrasında yaşanan olaylar konu ediliyor.

Yazımızın devamında Kiralık Aşk dizisi oyuncuları ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.
                                                     

Kiralık Aşk Dizi Konusu



Kiralık Aşk dizisinde Defne ve Ömer karakterlerini canlandıran oyuncuların anlaşmalı bir şekilde aşk oyunu oynamalarını konu alan dizide, Defne sıradan kendi halinde garsonluk yapan bir kızdır ve karşısına çıkan zengin bir kişi olan Ömer ile aşk oyunu oynamaktadırlar. 



Ailesinin evlenmesi için baskı yaptığı Ömer çareyi Defne ile anlaşıp oyun haline getirmeye karar vermişlerdir. Dizide Ömer ile Defne arasında yaşanacak olan aşk ve aşkın komik halleri anlatılıyor.



Yapım: Ortaks Yapım Yapımcı: Müge Turalı Pak
Yönetmen: Metin Balekoğlu 
Senaryo: Meriç Acemi
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Anahtar Kelimeler:
Kiralık Aşk Dizisi
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