Kiralık Aşk Dizisi Bayan Ve Erkek Oyuncuları

Star Tv yaz dizilerinden Kiralık Aşk yayınlandığı günden beri gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor . Star TV ekranlarına Cuma akşamları yayınlanan Kiralık Aşk oyuncularını, hangi karakteri kimin canlandırdığını merak ediyorsanız haberimizi takip etmeye devam edin.



Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu'nun 6 aylık bir aşk oyununu kabul etmesi ve sonrasında yaşanan olaylar konu ediliyor.



Yazımızın devamında Kiralık Aşk dizisi oyuncuları ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.



Kiralık Aşk dizisinde

ve Ömer karakterlerini canlandıran oyuncuların anlaşmalı bir şekilde aşk oyunu oynamalarını konu alan dizide, Defne sıradan kendi halinde garsonluk yapan bir kızdır ve karşısına çıkan zengin bir kişi olan

ile aşk oyunu oynamaktadırlar.

Ailesinin evlenmesi için baskı yaptığı

çareyi Defne ile anlaşıp oyun haline getirmeye karar vermişlerdir. Dizide Ömer ile

arasında yaşanacak olan aşk ve aşkın komik halleri anlatılıyor.

Yapım: Ortaks Yapım Yapımcı: Müge Turalı Pak

Yönetmen: Metin Balekoğlu

Senaryo: Meriç Acemi