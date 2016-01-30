Kiralık Aşk 32.Bölüm Fragmanı İzle

KİRALIK AŞK 31.BÖLÜM ÖZETİ:

Aşkta yeni dönem! Defne’nin Ömer’e, Ömer’inse bazı soruların cevabına ihtiyacı var. Ömer, saklanan büyük sırrın peşine düşüyor! Diğer yandan Neriman’ın oyunu sürdürdüğünü öğrenen Necmi, Sude’nin eline saatli bir bomba bırakıyor.

Kiralık Aşk’ta sırrın kapışması başlıyor! İpler geriliyor. Sude büyük “Kiralık Aşk” oyununu bozacak mı? Ömer, sırra ulaşabilecek mi? Defne’nin imdadına kim yetişecek?





Sude yaptığından pişman olsa da iş işten geçmiştir artık. Herkez herşeyi öğrenmiştir en önemlisi de Sinan. Yasemin motivasyon ve dostluk pekiştirmek adına bir yılbaşı eğlencesi düzenler. Partide yapılacak olan hediye çekilişi Korişi çok heyecanlandırır.





Parti öncesinde bir araya gelen Sinan ve Yasemin, Passionis'e yeni gelen iş teklifinde beraber çalışmak için karara varırlar. Tabii bu konuda Ömer ve Defne'yi ikna etmek gerekecektir. Yılbaşının süpriz hediyeler anlamına geldiğini düşünen Yasemin bunun için bir hediye çekilişi düzenler. Koriş bir yolunu bulup çekilişte kendine çıkan Ömer ismini Defne'ye çıkan Koray ismiyle değiştirir.

Ne beraber ne ayrı kalabilen Ömer ve Defne her fırsatta birbirlerini görmeye çalışsalar da atışmadan da duramazlar. Yılbaşı partisine gitmek için odasından çıkmaya çalışan Defne kilitli kapıyı açmaya çalışırken kendini Deniz'in kucağında bulsa da hemen durumu toparlayıp partiye katılır. Defne partide hediyeler dağıtılırken kendisine çıkanın Ömer olduğunu söylese de hediyeyi verme işini bir bahaneyle sonraya erteler...



Ömer çalışmak için olda da Defne'nin yanına gitmeye dirense de Defne Ömer'i kendi ayağına getiricek olan şeyi çok iyi bilmektedir. Tüm gizem o esrarengiz kalemde saklıdır...

Ömer için intikam soğuk yenen bir yemek olmuş ve Defnesi'nin intikamını tamda herşey ınutuldu diye düşünen Sude'den herkesin gözü önünde almıştır... Ömer Sude'ye ders vermek istese de kardeşim dediği Sinan'da üzülmüş olması canını sıkar. Dersini alan Sude Defne'den özür dilemek için evine gider ve tüm olanları anlatıp pişmanlığını dile getirir. Yufka yürekli Defne Sude'yi affetse de Ömer'le arasını düzeltmesi okadar da kolay olmayacaktır...