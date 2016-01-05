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Kenan Sofuoğlu'ndan Hakan Calhanoğlu'na büyük sitem

Almanya Köln'de bulunan Kenan Sofuoğlu Whatsapp mesaj uygulaması üzerinden Hakan Calhanoğlu'na tanışmak istediğini fakat Köln'de bulunmadığını yazdı Hakan Calhanoğlu tanımadığını belirtip ilgilenmeyince Şampiyon Motorcu Kenan Sofuoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak sitem dolu açıklamalar yaptı

Kenan Sofuoğlu'ndan Hakan Calhanoğlu'na büyük sitem
Almanya Köln'de bulunan Kenan Sofuoğlu Whatsapp mesaj uygulaması üzerinden Hakan Calhanoğlu'na tanışmak istediğini fakat Köln'de bulunmadığını yazdı Hakan Calhanoğlu tanımadığını belirtip ilgilenmeyince Şampiyon Motorcu Kenan Sofuoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak sitem dolu açıklamalar yaptı


Kenan Sofuoğlu Whatsapp'daki konuşmaları Resmi Facebook hesabına ekleyip altına şu notu düştü: ''Hakan Calhanoglu beni tanıyıp tanımaman önemli değil ama seni seven birine bu şekilde cevap vermen sana yakışmadı. Senin numaran gizliyse bizim numaramız daha gizli ama bize ulaşan hiç kimseye asla böyle cevap verip hesap sormadık. Yakışmadı..'' bir çok seveni tarafından yorum alan Sofuoğlu'nu hayranları teselli etti





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Hakan Çalhanoğlu
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