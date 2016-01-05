Kenan Sofuoğlu'ndan Hakan Calhanoğlu'na büyük sitem

Kenan Sofuoğlu Whatsapp'daki konuşmaları Resmi Facebook hesabına ekleyip altına şu notu düştü: ''Hakan Calhanoglu beni tanıyıp tanımaman önemli değil ama seni seven birine bu şekilde cevap vermen sana yakışmadı. Senin numaran gizliyse bizim numaramız daha gizli ama bize ulaşan hiç kimseye asla böyle cevap verip hesap sormadık. Yakışmadı..'' bir çok seveni tarafından yorum alan Sofuoğlu'nu hayranları teselli etti
Kenan Sofuoğlu Whatsapp'daki konuşmaları Resmi Facebook hesabına ekleyip altına şu notu düştü: ''Hakan Calhanoglu beni tanıyıp tanımaman önemli değil ama seni seven birine bu şekilde cevap vermen sana yakışmadı. Senin numaran gizliyse bizim numaramız daha gizli ama bize ulaşan hiç kimseye asla böyle cevap verip hesap sormadık. Yakışmadı..'' bir çok seveni tarafından yorum alan Sofuoğlu'nu hayranları teselli etti