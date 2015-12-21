Kaya Çilingiroğlu yoga hocası Müjde Mısırlı ile aşk yaşıyor

Geçen hafta sonu Karaköy'de bir kadınla görüntülenen Kaya Çilingiroğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı. Meçhul kadın, Çilingiroğlu'nun da ders aldığı yoga uzmanı Müjde Mısırlı.

Feraye Tanyolaç ile evliliği geçen yıl temmuz ayında sona eren Kaya Çilingiroğlu, hafta sonu Karaköy'ün arka sokaklarında bir kadınla görüntülenmişti.

El ele yürüdükleri sırada patlayan flaşlar, Çilingiroğlu'nu tedirgin etse de kız arkadaşı rahattı. İkili, bir süre sonra taksiye binip gazetecilerin yanından uzaklaşmıştı.

FARKLI AÇIKLAMALAR

Çilingiroğlu'nun el ele görüntülendiği kadının, ünlü işadamının da ders aldığı yoga uzmanı Müjde Mısırlı olduğu ortaya çıktı.

Çilingiroğlu, "Sevgiliniz mi" sorusuna "Evet, doğrudur" yanıtını verirken Mısırlı farklı konuştu.

Yoga uzmanı, "Kaya benim sadece öğrencim. Topuklu ayakkabıyla yürürken koluna girdim. Bana neden sevgilim diyor ki? Yoga dersi alıyor ve ben öğretmeniyim, sevgilisi değilim" dedi.