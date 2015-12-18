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Katar'dan Türkiye'ye doğalgaz jesti! Ne kadar isterseniz veririz!

Rusya ile gerilen ortamdan sonra Türkiye ile doğalgaz anlaşmasını iptal eden Rusya'ya jet yanıt Katar'dan gelmişti. Türkiye'ye doğalgaz veririz diyen Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Şafi, Türkiye ne kadar doğalgaz isterse veririz diyerek. Türkiye'ye tam destek verdi. İşte ayrıntılar...

Katar'dan Türkiye'ye doğalgaz jesti! Ne kadar isterseniz veririz!

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Şafi, "Türkiye bizim için kardeş ülkedir ve enerji dahil her anlamda Türkiye'nin yanındayız, Türkiye, ne kadar LNG isterse tedarik etmeye hazırız" dedi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al-Şafi, Türkiye ile Katar arasında 1,2 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından iki ülkenin ilişkilerinin daha da geliştiğini vurgulayan Al-Şafi, "Türkiye bizim için kardeş ülkedir ve enerji dahil her anlamda Türkiye'nin yanındayız. Kardeş ülke Türkiye, ne kadar LNG isterse tedarik etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Katar, dünyadaki doğalgaz rezervlerinin yüzde 14'üne sahip bulunuyor.

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